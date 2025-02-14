Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters
Reuters: встречу Зеленского с вице-президентом США Вэнсом перенесли на 19:00 мск
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости/Прайм. Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене была перенесена на 19.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в украинской делегации.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене была перенесена после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве. По данным агентства РБК-Украина, Киев передал драфт соглашения по редкоземельным металлам США, однако Вашингтон попросил время на рассмотрение до 18.00 мск.
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"Встреча между Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом была отложена до 17 часов (19.00 мск)", - сообщает агентство.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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