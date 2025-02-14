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Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vstrecha-1999384709.html
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters - РИА Новости, 14.02.2025
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters
Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене была перенесена на 19.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:07:00+03:00
2025-02-14T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мюнхен
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости/Прайм. Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене была перенесена на 19.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в украинской делегации. Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене была перенесена после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве. По данным агентства РБК-Украина, Киев передал драфт соглашения по редкоземельным металлам США, однако Вашингтон попросил время на рассмотрение до 18.00 мск. "Встреча между Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом была отложена до 17 часов (19.00 мск)", - сообщает агентство. В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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в мире, сша, украина, мюнхен, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, рбк (медиагруппа), g7, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мюнхен, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, РБК (медиагруппа), G7, Мюнхенская конференция по безопасности
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters

Reuters: встречу Зеленского с вице-президентом США Вэнсом перенесли на 19:00 мск

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости/Прайм. Встреча Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом в Мюнхене была перенесена на 19.00 мск, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в украинской делегации.
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене была перенесена после сообщений о том, что Украина дорабатывала проект меморандума о партнерстве. По данным агентства РБК-Украина, Киев передал драфт соглашения по редкоземельным металлам США, однако Вашингтон попросил время на рассмотрение до 18.00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
13 февраля, 08:00
"Встреча между Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом была отложена до 17 часов (19.00 мск)", - сообщает агентство.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В качестве посетителей форума ожидаются Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
СМИ: Зеленский и его сторонники с ужасом ждут, что США их бросят
13 февраля, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМюнхенВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогРБК (медиагруппа)G7Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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