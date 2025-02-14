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Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2025
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13:46 14.02.2025
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Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2025
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:46:00+03:00
2025-02-14T13:46:00+03:00
политика
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
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353
60
353
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Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
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политика, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, видео
Политика, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
2025-02-14T13:46
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Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
 
ПолитикаСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир Путин
 
 
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