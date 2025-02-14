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Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.02.2025
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:46:00+03:00
2025-02-14T13:46:00+03:00
2025-02-14T13:46:00+03:00
политика
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
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Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
Путин на встрече с губернатором Севастополя Развожаевым
2025-02-14T13:46
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РИА Новости
1
5
4.7
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Политика, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
2025-02-14T13:46
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PT30M33S
Встреча Путина с губернатором Севастополя Развожаевым. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.