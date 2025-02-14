https://ria.ru/20250214/vrachi-1999397759.html

В ГД выступили против предложений Минздрава по решению проблемы медкадров

В ГД выступили против предложений Минздрава по решению проблемы медкадров - РИА Новости, 14.02.2025

В ГД выступили против предложений Минздрава по решению проблемы медкадров

Лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов выступил против предложений Минздрава РФ по решению проблемы дефицита медицинский кадров. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:45:00+03:00

2025-02-14T14:45:00+03:00

2025-02-14T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов выступил против предложений Минздрава РФ по решению проблемы дефицита медицинский кадров. "Минздрав РФ предложил радикальный метод для решения проблемы дефицита кадров в отрасли: обязать выпускников профильных учебных заведений отработать некоторое время в больницах или поликлиниках, встроенных в систему госгарантий. Именно такие поправки министерство предлагает внести в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"... Если смотреть на ситуацию с практической точки зрения, к предложению Минздрава возникает ряд вопросов", - сообщил РИА Новости Миронов. Он отметил, что согласно поправкам министерства, для врачей отработка будет три года, а для среднего медперсонала – два. По словам лидера эсеров, эта идея, "вброшенная в общественный дискурс", вызвала противоречивые суждения. "Во-первых, выпускникам предлагается в течение года после окончания учебы устроиться в одну из клиник, работающих в системе ОМС. При этом парни и девушки смогут самостоятельно выбрать регион и конкретное учреждение. И вот тут начинается интересное. В тексте проекта говорится, что "порядок и правила мониторинга трудоустройства граждан, завершивших обучение… устанавливаются правительством Российской Федерации". Какими они будут? Этого мы пока не знаем. Но ведь именно в них вся соль", - сказал Миронов. Он подчеркнул, что отработать три года в Москве или в другом регионе России, например, в Саранске — это совсем не одно и то же, равно как и не вполне равноценна по условиям работа в областной столице и в отдаленном селе, и если молодым специалистам планируется предоставить право выбора, то очевидно, что они будут искать предложения с лучшими условиями. Поэтому, по мнению депутата Госдумы, необходимо продумать механизм защиты от злоупотреблений, иначе высок риск создания "черного рынка" выгодных вакансий. "Во-вторых, среди предлагаемых мер я пока вижу только кнут – существенные штрафы для тех, кто рискнет нарушить требование о трудоустройстве в соответствующее медучреждение. И это правильно: нарушителей закона необходимо наказывать. Но ведь должен же быть и пряник! Таким пряником, кстати, вполне может стать скорейшее введение единой для всей страны системы оплаты труда медработников – тогда, собственно, молодым специалистам не нужно будет выбирать между хорошим и плохим. Да и почвы для возможных злоупотреблений практически не останется", - добавил Миронов. Парламентарий заключил, что регионы для привлечения лучших, смогут "нанизывать" на единую методику расчета зарплат собственные "плюшки": к примеру, льготное выделение жилья или земельных участков, которые спустя время можно оформить в собственность, и тогда предлагаемая система будет "эффективной, сбалансированной и справедливой".

https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html

https://ria.ru/20241022/mediki-1979281974.html

https://ria.ru/20250203/professii-1776484918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, саранск, сергей миронов, госдума рф