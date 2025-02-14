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ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.02.2025

ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток"

Украинские войска за неделю потеряли свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:25:00+03:00

2025-02-14T13:25:00+03:00

2025-02-14T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Противник потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

https://ria.ru/20250213/dnr-1999236964.html

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вооруженные силы украины, россия, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато