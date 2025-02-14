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ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 14.02.2025
ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска за неделю потеряли свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:25:00+03:00
2025-02-14T13:25:00+03:00
2025-02-14T13:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Противник потерял свыше 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
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вооруженные силы украины, россия, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО
ВСУ потеряли более тысячи военных в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли более 1005 военных и танки в зоне действий группировки "Восток"