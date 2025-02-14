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Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья - РИА Новости, 14.02.2025
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03:05 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/volontery-1999268112.html
Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья
Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья - РИА Новости, 14.02.2025
Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья
Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:05:00+03:00
2025-02-14T03:05:00+03:00
черное море
керченский пролив
краснодарский край
вениамин кондратьев
госдума рф
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990609318_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_89e76f485324581f363c7a8b2af67c3f.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов. "Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры - это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага. "Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени", - заключил парламентарий. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20250207/volontery-1997949463.html
https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html
черное море
керченский пролив
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черное море, керченский пролив, краснодарский край, вениамин кондратьев, госдума рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Черное море, Керченский пролив, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Госдума РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

Волонтеров, очищавших побережье от нефтепродуктов на Кубани, могу наградить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов.
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"Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры - это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага.
"Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени", - заключил парламентарий.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Черное мореКерченский проливКраснодарский крайВениамин КондратьевГосдума РФФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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