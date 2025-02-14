Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья
Волонтеров, очищавших побережье от нефтепродуктов на Кубани, могу наградить
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов.
"Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации", - сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры - это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага.
"Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени", - заключил парламентарий.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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