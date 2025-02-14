https://ria.ru/20250214/volontery-1999268112.html

Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья - РИА Новости, 14.02.2025

Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов,... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:05:00+03:00

2025-02-14T03:05:00+03:00

2025-02-14T03:05:00+03:00

черное море

керченский пролив

краснодарский край

вениамин кондратьев

госдума рф

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов. "Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры - это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага. "Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени", - заключил парламентарий. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20250207/volontery-1997949463.html

https://ria.ru/20241218/mazut-1990014353.html

черное море

керченский пролив

краснодарский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черное море, керченский пролив, краснодарский край, вениамин кондратьев, госдума рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе