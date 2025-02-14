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Специалисты начали последний этап демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 14.02.2025
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18:22 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/volgoneft-1999474974.html
Специалисты начали последний этап демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239"
Специалисты начали последний этап демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 14.02.2025
Специалисты начали последний этап демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239"
Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:22:00+03:00
2025-02-14T18:22:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе РФ. "Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера "Волгонефть-239"... Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна - одной из самых сложных фаз операции. Вокруг кормы устанавливают упоры. При помощи подъемных механизмов и блоков многотонную конструкцию перенесут на сушу для дальнейшей разделки", - говорится в сообщении. В Минтрансе добавили, что ранее была полностью демонтирована жилая надстройка судна и машинное отделение кормовой части танкера "Волгонефть-239". На завод для переработки вывезли более 244 тонн металла - около 35% от общего веса кормовой части танкера. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250213/volgoneft-1999179118.html
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происшествия, севастополь, россия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Севастополь, Россия, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
Специалисты начали последний этап демонтажа кормы танкера "Волгонефть-239"

Минтранс:

© Фото : Министерство транспорта РоссииДемонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Министерство транспорта России
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа кормовой части танкера "Волгонефть-239", которая находится на мели у мыса Панагия, сообщили в Минтрансе РФ.
"Специалисты приступили к заключительному этапу демонтажа танкера "Волгонефть-239"... Сейчас специалисты приступают к утилизации нижней части корпуса судна - одной из самых сложных фаз операции. Вокруг кормы устанавливают упоры. При помощи подъемных механизмов и блоков многотонную конструкцию перенесут на сушу для дальнейшей разделки", - говорится в сообщении.
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В Минтрансе добавили, что ранее была полностью демонтирована жилая надстройка судна и машинное отделение кормовой части танкера "Волгонефть-239". На завод для переработки вывезли более 244 тонн металла - около 35% от общего веса кормовой части танкера.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияСевастопольРоссияКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
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