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Украинские войска обстреляли Пологовский округ Запорожской области

Украинские войска обстреляли Пологовский округ Запорожской области - РИА Новости, 14.02.2025

Украинские войска обстреляли Пологовский округ Запорожской области

Украинские войска нанесли удар артиллерией по Пологовскому округу Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:40:00+03:00

2025-02-14T12:40:00+03:00

2025-02-14T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар артиллерией по Пологовскому округу Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. "ВСУ обстреляли из артиллерийского орудия Пологовский муниципальный округ. Пострадал мужчина 1961 года рождения, получил осколочное ранение бедра, ему оказана медицинская помощь", - написал Балицкий в Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994517093.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины