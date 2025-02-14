https://ria.ru/20250214/voennye-1999369769.html

Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов

Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов - РИА Новости, 14.02.2025

Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов

Средства ПВО России сбили в течение недели 725 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:33:00+03:00

2025-02-14T13:33:00+03:00

2025-02-14T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили в течение недели 725 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники

https://ria.ru/20250214/svo-1999367384.html

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины