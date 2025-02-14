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Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов - РИА Новости, 14.02.2025
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13:33 14.02.2025 (обновлено: 13:41 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/voennye-1999369769.html
Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов
Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов - РИА Новости, 14.02.2025
Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов
Средства ПВО России сбили в течение недели 725 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:33:00+03:00
2025-02-14T13:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили в течение недели 725 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в пятницу Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов

Силы ПВО за неделю сбили 725 дронов, 28 снарядов HIMARS и управляемую бомбу JDAM

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили в течение недели 725 дронов, управляемую авиационную бомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31674 единицы специальной военной автомобильной техники
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