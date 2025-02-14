https://ria.ru/20250214/vino-1999269829.html

Импорт чешского вина в Россию резко вырос в 2024 году

Импорт чешского вина в Россию резко вырос в 2024 году - РИА Новости, 14.02.2025

Импорт чешского вина в Россию резко вырос в 2024 году

Экспорт вина и виноградного сока из Чехии в Россию в 2024 году составил более 60 миллионов крон (около 2,5 миллиона долларов), это в четыре с половиной раза или РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:28:00+03:00

2025-02-14T03:28:00+03:00

2025-02-14T03:28:00+03:00

экономика

россия

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ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Экспорт вина и виноградного сока из Чехии в Россию в 2024 году составил более 60 миллионов крон (около 2,5 миллиона долларов), это в четыре с половиной раза или на 46,8 миллиона крон (около 1,9 миллиона долларов) больше по сравнению с 2023 годом, сообщила в четверг Ассоциация виноградарей республики. "Виноградари Чехии поставили в минувшем году в Россию вина и виноградного сока на общую сумму более 60 миллионов крон, что на 46,8 миллиона крон больше по сравнению с 2023 годом. Для сравнения – в 2021 году чешские виноградари поставили в РФ своей продукции всего лишь на 1,3 миллиона крон (около 53,9 тысячи долларов), а в 2022 году лишь немногим больше – на 3,4 миллиона крон (около 141 тысячи долларов). Ныне Россию по импорту чешского вина и виноградного сока немного опережает лишь Словакия", - говорится в сообщении. В эти данные не включена информация по игристым винам, которые в минувшем году были поставлены на 352 тысячи крон (около 14,6 тысячи долларов).

https://ria.ru/20250118/vino-1994333330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, чехия