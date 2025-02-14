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Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника - РИА Новости, 14.02.2025
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22:51 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999503288.html
Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника
Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника - РИА Новости, 14.02.2025
Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника
Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело против россиянина Александра Винника, следует из соответствующего решения в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:51:00+03:00
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в мире
сша
россия
ближний восток
александр винник
марк фогель
дональд трамп
шереметьево (аэропорт)
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело против россиянина Александра Винника, следует из соответствующего решения в распоряжении РИА Новости. "По ходатайству Соединенных Штатов и при наличии уважительной причины настоящим постановлено, что уведомление о закрытии и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании (декларация номер 136) должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестр", - говорится в решении суда. О том, что дело Винника в США закрыто и он не фигурирует в списке заключенных, ранее РИА Новости заявил его французский адвокат Фредерик Бело. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил в начале недели Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево", в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель был передан США, а в Россию был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html
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в мире, сша, россия, ближний восток, александр винник, марк фогель, дональд трамп, шереметьево (аэропорт), обмен заключенными между россией и западом
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Александр Винник, Марк Фогель, Дональд Трамп, Шереметьево (аэропорт), Обмен заключенными между Россией и Западом
Суд в США официально закрыл дело против россиянина Винника

Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело против россиянина Винника

© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело против россиянина Александра Винника, следует из соответствующего решения в распоряжении РИА Новости.
«
"По ходатайству Соединенных Штатов и при наличии уважительной причины настоящим постановлено, что уведомление о закрытии и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании (декларация номер 136) должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестр", - говорится в решении суда.
Прилет Александра Винника из США в Россию - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Вчера, 08:47
О том, что дело Винника в США закрыто и он не фигурирует в списке заключенных, ранее РИА Новости заявил его французский адвокат Фредерик Бело.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил в начале недели Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, задержанного в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево", в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогель был передан США, а в Россию был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине.
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В миреСШАРоссияБлижний ВостокАлександр ВинникМарк ФогельДональд ТрампШереметьево (аэропорт)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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