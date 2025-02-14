https://ria.ru/20250214/vinnik-1999357104.html
В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником
В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником - РИА Новости, 14.02.2025
В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником
В Кремле пока не располагают информацией, будет ли президент РФ Владимир Путин созваниваться с освобожденным из США гражданином РФ Александром Винником, сообщил РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:01:00+03:00
2025-02-14T13:01:00+03:00
2025-02-14T13:01:00+03:00
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сша
польша
александр винник
дмитрий песков
владимир путин
обмен заключенными между россией и западом
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле пока не располагают информацией, будет ли президент РФ Владимир Путин созваниваться с освобожденным из США гражданином РФ Александром Винником, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Пока я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, польша, александр винник, дмитрий песков, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом, общество
Россия, США, Польша, Александр Винник, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Обмен заключенными между Россией и Западом, Общество
В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником
Песков: в Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником