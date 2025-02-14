https://ria.ru/20250214/vinnik-1999357104.html

В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником

В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником - РИА Новости, 14.02.2025

В Кремле пока не знают, будет ли Путин созваниваться с Винником

В Кремле пока не располагают информацией, будет ли президент РФ Владимир Путин созваниваться с освобожденным из США гражданином РФ Александром Винником, сообщил РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:01:00+03:00

2025-02-14T13:01:00+03:00

2025-02-14T13:01:00+03:00

россия

сша

польша

александр винник

дмитрий песков

владимир путин

обмен заключенными между россией и западом

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999291965_0:30:1509:879_1920x0_80_0_0_eb6b78c1a3e0874238efb949ac517856.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Кремле пока не располагают информацией, будет ли президент РФ Владимир Путин созваниваться с освобожденным из США гражданином РФ Александром Винником, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Пока я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково". По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Винника в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Винник почти восемь лет находился в тюрьмах без судебного решения о его вине. В США не состоялось ни одного судебного слушания по делу, все заседания суда были техническими.

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

россия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, польша, александр винник, дмитрий песков, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом, общество