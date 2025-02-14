https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью - РИА Новости, 14.02.2025

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью

Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:47:00+03:00

2025-02-14T08:47:00+03:00

2025-02-14T11:31:00+03:00

в мире

россия

сша

польша

александр винник

владимир путин

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. "Нет", — так он ответил на соответствующий вопрос. Винник также еще раз поблагодарил за освобождение президента Владимира Путина и всех, кто помогал в этом. Минувшей ночью Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими. В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.

https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html

https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

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Прилет Александра Винника из США в Россию РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию. 2025-02-14T08:47 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, сша, польша, александр винник, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом