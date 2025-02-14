https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью - РИА Новости, 14.02.2025
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:47:00+03:00
2025-02-14T08:47:00+03:00
2025-02-14T11:31:00+03:00
в мире
россия
сша
польша
александр винник
владимир путин
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999281524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff582d839e454656bb3ed6cbc5bb0b7.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. "Нет", — так он ответил на соответствующий вопрос. Винник также еще раз поблагодарил за освобождение президента Владимира Путина и всех, кто помогал в этом. Минувшей ночью Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими. В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
россия
сша
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999281524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c3d12ccd7674128c8bdb2546f689147.jpg
Прилет Александра Винника из США в Россию
РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию.
2025-02-14T08:47
true
PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, польша, александр винник, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Россия, США, Польша, Александр Винник, Владимир Путин, Обмен заключенными между Россией и Западом