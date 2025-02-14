Рейтинг@Mail.ru
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 14.02.2025 (обновлено: 11:31 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью - РИА Новости, 14.02.2025
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:47:00+03:00
2025-02-14T11:31:00+03:00
в мире
россия
сша
польша
александр винник
владимир путин
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999281524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff582d839e454656bb3ed6cbc5bb0b7.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. "Нет", — так он ответил на соответствующий вопрос. Винник также еще раз поблагодарил за освобождение президента Владимира Путина и всех, кто помогал в этом. Минувшей ночью Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу. Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими. В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
https://ria.ru/20250213/vinnik-1999099965.html
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
россия
сша
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прилет Александра Винника из США в Россию
РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию.
2025-02-14T08:47
true
PT1M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999281524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c3d12ccd7674128c8bdb2546f689147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, польша, александр винник, владимир путин, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Россия, США, Польша, Александр Винник, Владимир Путин, Обмен заключенными между Россией и Западом

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вернувшийся из США в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью.
"Нет", — так он ответил на соответствующий вопрос.
Винник также еще раз поблагодарил за освобождение президента Владимира Путина и всех, кто помогал в этом.
Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Винник рассказал подробности возвращения из США
Вчера, 00:33
Минувшей ночью Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.
Александра Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Дело россиянина Александра Винника
13 февраля, 13:51
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Обменяли наркомана: зачем Россия освободила американского гражданина
12 февраля, 15:05
 
В миреРоссияСШАПольшаАлександр ВинникВладимир ПутинОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала