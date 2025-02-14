https://ria.ru/20250214/vinnik-1999280755.html
Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию
Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию - РИА Новости, 14.02.2025
Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию
РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T08:09:00+03:00
2025-02-14T08:09:00+03:00
2025-02-14T08:14:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию.Как свидетельствует видео в распоряжении агентства, Винника доставили в РФ на американском самолете с надписью, свидетельствующей о принадлежности к правительству США.С борта он спустился с картонной коробкой в руках, на ВПП его встречали несколько человек.Винник прилетел в Россию поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково".
https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прилет Александра Винника из США в Россию
РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию.
2025-02-14T08:09
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, александр винник, общество
США, Россия, Александр Винник, Общество
Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию
Появились кадры прилета Александра Винника из США в Россию