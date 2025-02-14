https://ria.ru/20250214/vinnik-1999280755.html

Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию

Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию - РИА Новости, 14.02.2025

Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию

РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T08:09:00+03:00

2025-02-14T08:09:00+03:00

2025-02-14T08:14:00+03:00

сша

россия

александр винник

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999281524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bff582d839e454656bb3ed6cbc5bb0b7.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию.Как свидетельствует видео в распоряжении агентства, Винника доставили в РФ на американском самолете с надписью, свидетельствующей о принадлежности к правительству США.С борта он спустился с картонной коробкой в руках, на ВПП его встречали несколько человек.Винник прилетел в Россию поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково".

https://ria.ru/20250212/obmen-1998876774.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прилет Александра Винника из США в Россию РИА Новости публикует кадры прилета Александра Винника из США в Россию. 2025-02-14T08:09 true PT1M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, александр винник, общество