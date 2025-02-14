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Вэнс обвинил СМИ в искажении его слов о размещении военных на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
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23:46 14.02.2025 (обновлено: 04:26 15.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999506157.html
Вэнс обвинил СМИ в искажении его слов о размещении военных на Украине
Вэнс обвинил СМИ в искажении его слов о размещении военных на Украине - РИА Новости, 15.02.2025
Вэнс обвинил СМИ в искажении его слов о размещении военных на Украине
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в соцсети X, что газета Wall Street Journal исказила его слова о том, что США не исключают полностью вариант отправки... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-14T23:46:00+03:00
2025-02-15T04:26:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в соцсети X, что газета Wall Street Journal исказила его слова о том, что США не исключают полностью вариант отправки своих военных на Украину. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на интервью, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно". Вэнс прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, поделившегося статьей WSJ с его интервью. &quot;Тот факт, что WSJ исказила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, является абсурдным, но не удивительным, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме отправляли за границу без всякой необходимости&quot;, - написал Вэнс/Ранее представитель Вэнса по связям с общественностью Уильям Мартин заявил, что вице-президент США в своем интервью газете Wall Street Journal не угрожал России.
https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html
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в мире, сша, украина, россия, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Украина, Россия, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс обвинил СМИ в искажении его слов о размещении военных на Украине

Вэнс обвинил WSJ в искажении слов об отправке американских военных на Украину

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил в соцсети X, что газета Wall Street Journal исказила его слова о том, что США не исключают полностью вариант отправки своих военных на Украину.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на интервью, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".
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Вэнс прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, поделившегося статьей WSJ с его интервью.
«

"Тот факт, что WSJ исказила мои слова так, как они это сделали для этой статьи, является абсурдным, но не удивительным, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме отправляли за границу без всякой необходимости", - написал Вэнс/

Ранее представитель Вэнса по связям с общественностью Уильям Мартин заявил, что вице-президент США в своем интервью газете Wall Street Journal не угрожал России.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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