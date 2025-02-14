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Вэнс изобличил тиранию гнилого ЕС, заявили во Франции - РИА Новости, 14.02.2025
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22:24 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vens-1999501107.html
Вэнс изобличил тиранию гнилого ЕС, заявили во Франции
Вэнс изобличил тиранию гнилого ЕС, заявили во Франции - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс изобличил тиранию гнилого ЕС, заявили во Франции
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс изобличил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности всю "тиранию гнилого Евросоюза", заявил лидер... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T22:24:00+03:00
2025-02-14T22:24:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс изобличил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности всю "тиранию гнилого Евросоюза", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Джей-Ди Вэнс, вице-президент Трампа, только что стер ЕС в порошок в своей речи в Мюнхене!... Вся тирания гнилого Европейского союза была изобличена!", - написал Филиппо, комментируя высказывания американского вице-президента. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, сославшись на якобы имевшие место нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20250214/vens-1999491610.html
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в мире, сша, флориан филиппо, евросоюз, франция, европа
В мире, США, Флориан Филиппо, Евросоюз, Франция, Европа
Вэнс изобличил тиранию гнилого ЕС, заявили во Франции

Филиппо: Вэнс в речи на Мюнхенской конференции изобличил тиранию гнилого ЕС

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс изобличил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности всю "тиранию гнилого Евросоюза", заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Вчера, 20:28
"Джей-Ди Вэнс, вице-президент Трампа, только что стер ЕС в порошок в своей речи в Мюнхене!... Вся тирания гнилого Европейского союза была изобличена!", - написал Филиппо, комментируя высказывания американского вице-президента.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место с 19,18% заняла Елена Ласкони, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, сославшись на якобы имевшие место нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности, в которых в том числе упоминалось и возможное вмешательство России. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский на Мюнхенской конференции сделал заявление о мирном соглашении
Вчера, 19:34
 
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