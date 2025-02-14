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Вэнс указал на важность начала диалога Москвы и Киева - РИА Новости, 14.02.2025
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20:32 14.02.2025 (обновлено: 20:58 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999491732.html
Вэнс указал на важность начала диалога Москвы и Киева
Вэнс указал на важность начала диалога Москвы и Киева - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс указал на важность начала диалога Москвы и Киева
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, что "важно начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение ситуации РИА Новости, 14.02.2025
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2025-02-14T20:58:00+03:00
россия
джеймс дэвид вэнс
сша
в мире
украина
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, что "важно начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение ситуации вокруг Украины."Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс на вопрос журналиста о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством РФ. Трансляцию мероприятия вела кабельная сеть C-SPAN.Вэнс подчеркнул, что задачей высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию."Завершение (конфликта - ред.) должно быть ответственным", - сказал вице-президент.В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999485093.html
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россия, джеймс дэвид вэнс, сша, в мире, украина, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, Джеймс Дэвид Вэнс, США, В мире, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
Вэнс указал на важность начала диалога Москвы и Киева

Вэнс заявил, что для мира на Украине важно, чтобы Москва и Киев начали диалог

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене, что "важно начать контакты", чтобы найти "ответственное" разрешение ситуации вокруг Украины.
"Думаю, то, как продвигаются эти беседы: большое количество делегатов с Украины, здесь наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, генерал Келлог... Это важно для нас - начать контакты с другой стороной, чтобы начать беседы, которые нужны, чтобы это прекратилось", - сказал Вэнс на вопрос журналиста о том, какое влияние оказала бы возможная неготовность Киева к переговорам с руководством РФ. Трансляцию мероприятия вела кабельная сеть C-SPAN.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса
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Вэнс подчеркнул, что задачей высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции является начало диалога по украинскому урегулированию.
"Завершение (конфликта - ред.) должно быть ответственным", - сказал вице-президент.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский попытался напугать мир разговором Путина и Трампа
Вчера, 19:51
 
РоссияДжеймс Дэвид ВэнсСШАВ миреУкраинаМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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