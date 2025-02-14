https://ria.ru/20250214/vens-1999491610.html

Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025

Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель похвалила речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:28:00+03:00

2025-02-14T20:28:00+03:00

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в мире

мюнхен

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мюнхенская конференция по безопасности

джеймс дэвид вэнс

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алиса вайдель

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель похвалила речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее в пятницу Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность бесконтрольной миграцией. Также ранее Вэнс критиковал так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ."Превосходная речь! "Нет места для брандмауэров!" Впечатляющая речь Джей-Ди Вэнса в Мюнхене - конечно, без аплодисментов со стороны ХДС, ХСС, СДПГ и "Зелёных", - написала Вайдель в социальной сети Х.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.

https://ria.ru/20250214/pistorius-1999484596.html

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999485806.html

мюнхен

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