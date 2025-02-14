Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 14.02.2025 (обновлено: 22:06 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999491610.html
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель похвалила речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T20:28:00+03:00
2025-02-14T22:06:00+03:00
в мире
мюнхен
украина
сша
мюнхенская конференция по безопасности
джеймс дэвид вэнс
германия
алиса вайдель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999460884_329:0:2774:1376_1920x0_80_0_0_e94e7a565ad35d9e78892afa0917da40.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель похвалила речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.Ранее в пятницу Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность бесконтрольной миграцией. Также ранее Вэнс критиковал так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ."Превосходная речь! "Нет места для брандмауэров!" Впечатляющая речь Джей-Ди Вэнса в Мюнхене - конечно, без аплодисментов со стороны ХДС, ХСС, СДПГ и "Зелёных", - написала Вайдель в социальной сети Х.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
https://ria.ru/20250214/pistorius-1999484596.html
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999485806.html
мюнхен
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999460884_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_f3fff0559e5690c9465d3f3ccc2fda64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, украина, сша, мюнхенская конференция по безопасности, джеймс дэвид вэнс, германия, алиса вайдель, альтернатива для германии (партия)
В мире, Мюнхен, Украина, США, Мюнхенская конференция по безопасности, Джеймс Дэвид Вэнс, Германия, Алиса Вайдель, Альтернатива для Германии (партия)
Кандидат в канцлеры от АдГ похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Сопредседатель АдГ Вайдель похвалила речь Вэнса на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель похвалила речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее в пятницу Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность бесконтрольной миграцией. Также ранее Вэнс критиковал так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Писториус резко отреагировал на сравнение Вэнсом Европы с автократиями
Вчера, 19:34
"Превосходная речь! "Нет места для брандмауэров!" Впечатляющая речь Джей-Ди Вэнса в Мюнхене - конечно, без аплодисментов со стороны ХДС, ХСС, СДПГ и "Зелёных", - написала Вайдель в социальной сети Х.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский попытался напугать мир разговором Путина и Трампа
Вчера, 19:51
 
В миреМюнхенУкраинаСШАМюнхенская конференция по безопасностиДжеймс Дэвид ВэнсГерманияАлиса ВайдельАльтернатива для Германии (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала