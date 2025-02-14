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Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан
Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:53:00+03:00
2025-02-14T17:53:00+03:00
2025-02-14T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность. "Ни одна демократия – американская, немецкая или европейская – не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом. По его словам, демократия строится на "священном принципе, что голос народа имеет значение", и лидеры не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.
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в мире, сша, германия, мюнхенская конференция по безопасности, европа, евросоюз
В мире, США, Германия, Мюнхенская конференция по безопасности, Европа, Евросоюз
Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан
Вэнс призвал лидеров ЕС и ФРГ в частности прислушиваться к голосам граждан
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность.
"Ни одна демократия – американская, немецкая или европейская – не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом.
По его словам, демократия строится на "священном принципе, что голос народа имеет значение", и лидеры не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.