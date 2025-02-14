https://ria.ru/20250214/vens-1999466072.html

Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан

Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к голосам граждан

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:53:00+03:00

2025-02-14T17:53:00+03:00

2025-02-14T17:53:00+03:00

в мире

сша

германия

мюнхенская конференция по безопасности

европа

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a43db70a7565b7154018a807d5d26ec4.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что европейские страны, в частности, Германия, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность. "Ни одна демократия – американская, немецкая или европейская – не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", - заявил Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию его выступления вел Белый дом. По его словам, демократия строится на "священном принципе, что голос народа имеет значение", и лидеры не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.

https://ria.ru/20250214/evropa-1999451334.html

сша

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, германия, мюнхенская конференция по безопасности, европа, евросоюз