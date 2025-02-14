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Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис - РИА Новости, 14.02.2025
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17:10 14.02.2025 (обновлено: 17:38 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999450938.html
Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис
Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:10:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие."Нет ничего более срочного, чем массовая миграция. Сегодня почти каждый пятый человек, проживающий в этой стране, родился за границей. Это рекордный показатель. Такая же ситуация, кстати, и в США – тоже на историческом максимуме. Количество мигрантов, прибывших в ЕС из стран, не входящих в союз, удвоилось всего за год – с 2021 по 2022 годы, а затем продолжило расти. Эта ситуация не возникла в вакууме, это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и во всём мире за последние десять лет", – сказал Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.Он также напомнил о недавней трагедии, произошедшей в Мюнхене, заявив, что подобные случаи становятся всё более частыми."Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Мы уже слишком часто слышали подобные истории в Европе, и, к сожалению, слишком часто – в США. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько ещё таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?" – задался вопросом Вэнс.
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европа, евросоюз, сша, мюнхен, в мире
Европа, Евросоюз, США, Мюнхен, В мире
Вэнс заявил о вине европейских политиков за миграционный кризис

Вэнс: миграционный кризис в Европе спровоцировали осознанные решения политиков

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что миграционный кризис в Европе не возник "в вакууме", а стал результатом осознанных решений политиков за последнее десятилетие.
"Нет ничего более срочного, чем массовая миграция. Сегодня почти каждый пятый человек, проживающий в этой стране, родился за границей. Это рекордный показатель. Такая же ситуация, кстати, и в США – тоже на историческом максимуме. Количество мигрантов, прибывших в ЕС из стран, не входящих в союз, удвоилось всего за год – с 2021 по 2022 годы, а затем продолжило расти. Эта ситуация не возникла в вакууме, это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и во всём мире за последние десять лет", – сказал Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также напомнил о недавней трагедии, произошедшей в Мюнхене, заявив, что подобные случаи становятся всё более частыми.
"Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Мы уже слишком часто слышали подобные истории в Европе, и, к сожалению, слишком часто – в США. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько ещё таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?" – задался вопросом Вэнс.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. 14 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс отметил растущее число избирателей, выступающих за контроль миграции
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