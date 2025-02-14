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Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
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17:09 14.02.2025 (обновлено: 17:45 14.02.2025) дополняется ...
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Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу призывов к отмене выборов в Европе. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:09:00+03:00
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в мире
россия
дмитрий песков
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу призывов к отмене выборов в Европе."Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях".Его слова публика встретила редкими аплодисментами.Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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европа, в мире, россия, дмитрий песков, сергей лавров, сша
Европа, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, США
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе

Вэнс: призывы к отмене выборов в Европе заставляют задуматься

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу призывов к отмене выборов в Европе.
"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.
Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях".
Его слова публика встретила редкими аплодисментами.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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