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Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу призывов к отмене выборов в Европе. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:09:00+03:00
2025-02-14T17:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американцев шокируют восторги по поводу призывов к отмене выборов в Европе."Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - сказал он.Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях".Его слова публика встретила редкими аплодисментами.Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20250214/opros-1999452970.html
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европа, в мире, россия, дмитрий песков, сергей лавров, сша
Европа, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, США
Вэнс прокомментировал призывы к отмене выборов в Европе
Вэнс: призывы к отмене выборов в Европе заставляют задуматься