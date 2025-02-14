Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений
Вэнс: США не помогут Европе, если она боится собственных избирателей
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов.
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"Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей.
"Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.
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