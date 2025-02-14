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Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений

Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:06:00+03:00

2025-02-14T17:06:00+03:00

2025-02-14T17:33:00+03:00

сша

европа

в мире

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов."Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.Он также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей."Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.

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Ольга Фомченкова

сша, европа, в мире, джеймс дэвид вэнс