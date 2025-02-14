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Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений - РИА Новости, 14.02.2025
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17:06 14.02.2025 (обновлено: 17:33 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999449083.html
Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений
Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:06:00+03:00
2025-02-14T17:33:00+03:00
сша
европа
в мире
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов."Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.Он также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей."Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.
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сша, европа, в мире, джеймс дэвид вэнс
США, Европа, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс назвал кризис в Европе результатом ее собственных решений

Вэнс: США не помогут Европе, если она боится собственных избирателей

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов.
«
"Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал Вэнс, выступая на стартовавшей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей.
"Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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СШАЕвропаВ миреДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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