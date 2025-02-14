Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя
Вэнс заявил, что Европа столкнулась с кризисом из-за собственных действий
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама. Основные высказывания Вэнса — в материале РИА Новости.
О кризисе в Европе
- Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, стал следствием ее собственных решений.
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"Самая большая угроза в отношении Европы, та, о которой я беспокоюсь, — не Китай и не Россия. Угроза внутри".
- Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь.
- Ни одна демократия не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы недостойны внимания.
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Об отмене выборов
- Восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах шокируют американцев.
- Когда европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, это заставляет задуматься, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов.
- Румыния отменила выборы на основе "хлипких подозрений".
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"Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная".
О ситуации с мигрантами
- Эта ситуация не возникла в вакууме, это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и во всем мире за последние десять лет.
- Ни один избиратель на этом континенте не отправлялся на выборы, чтобы открыть шлюзы для миллионов нелегальных мигрантов.
- Все больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции.
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"Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько еще таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?"