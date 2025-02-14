https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html

Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя

Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:02:00+03:00

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европа

сша

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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама. Основные высказывания Вэнса — в материале РИА Новости.О кризисе в Европе"Самая большая угроза в отношении Европы, та, о которой я беспокоюсь, — не Китай и не Россия. Угроза внутри".Об отмене выборов"Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная".О ситуации с мигрантами"Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько еще таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?"

https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html

https://ria.ru/20250214/evropa-1999196682.html

европа

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Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе "хлипких подозрений" Напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России. 2025-02-14T17:02 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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европа, сша