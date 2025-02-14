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Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя - РИА Новости, 14.02.2025
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17:02 14.02.2025 (обновлено: 18:05 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:02:00+03:00
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европа
сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама. Основные высказывания Вэнса — в материале РИА Новости.О кризисе в Европе&quot;Самая большая угроза в отношении Европы, та, о которой я беспокоюсь, — не Китай и не Россия. Угроза внутри&quot;.Об отмене выборов"Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная".О ситуации с мигрантами"Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько еще таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?"
https://ria.ru/20250211/ssha-1998430419.html
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Вэнс об отмене выборов в Румынии на основе "хлипких подозрений"
Напомним, Конституционный суд Румынии аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, среди которых упоминалось и возможное вмешательство России.
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европа, сша
Европа, США
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя

Вэнс заявил, что Европа столкнулась с кризисом из-за собственных действий

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции, жестко раскритиковал европейскую политику, подчеркнув, что главная угроза для Европы — не Россия, а она сама. Основные высказывания Вэнса — в материале РИА Новости.

О кризисе в Европе

  • Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, стал следствием ее собственных решений.
«

"Самая большая угроза в отношении Европы, та, о которой я беспокоюсь, — не Китай и не Россия. Угроза внутри".

Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
Джей Ди Вэнс
вице-президент США
  • Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь.
  • Ни одна демократия не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы недостойны внимания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ставки сделаны: Штаты обречены проиграть
11 февраля, 08:00

Об отмене выборов

  • Восторги по поводу отмены выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах шокируют американцев.
  • Когда европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, это заставляет задуматься, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов.
  • Румыния отменила выборы на основе "хлипких подозрений".
«
"Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная".
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
Джей Ди Вэнс
вице-президент США

О ситуации с мигрантами

  • Эта ситуация не возникла в вакууме, это результат серии осознанных решений, принятых политиками по всему континенту и во всем мире за последние десять лет.
  • Ни один избиратель на этом континенте не отправлялся на выборы, чтобы открыть шлюзы для миллионов нелегальных мигрантов.
  • Все больше людей по всей Европе отдают голоса за политических лидеров, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции.
«
"Мы видели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе. Искатель убежища, зачастую молодой человек лет 25, уже известный полиции, направляет машину в толпу и рушит жизни людей. Сколько еще таких трагедий должно произойти, прежде чем мы изменим курс?"
Кандидат в вице-президенты США Джей-Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
Джей Ди Вэнс
вице-президент США
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Кровожадная и бессильная: Европе выставлен счет к оплате
Вчера, 08:00
 
ЕвропаСША
 
 
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