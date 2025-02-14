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Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления - РИА Новости, 14.02.2025
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13:03 14.02.2025 (обновлено: 23:54 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999357853.html
Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления
Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления - РИА Новости, 14.02.2025
Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления
Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель... РИА Новости, 14.02.2025
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дмитрий песков
сша
украина
политика
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения (насчет этого заявления. — Прим. ред.)", — отметил Песков.Пресс-секретарь уточнил, что Москва ранее не слышала подобных формулировок со стороны Соединенных Штатов. Он назвал их новыми элементами позиции Вашингтона.Песков уточнил, что Кремль своевременно сообщит о взаимодействии помощников президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока по теме украинского урегулирования добавить нечего.В среду главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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россия, дмитрий песков, сша, украина, политика, владимир путин, дональд трамп, москва
Россия, Дмитрий Песков, США, Украина, Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Москва
Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления

Песков: РФ рассчитывает получить разъяснения после слов Вэнса о рычагах давления

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с Wall Street Journal американский политик сообщил, что Вашингтон не исключает отправку войск на Украину, если Москва будет вести переговоры "недобросовестно".

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"В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения (насчет этого заявления. — Прим. ред.)", — отметил Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что Москва ранее не слышала подобных формулировок со стороны Соединенных Штатов. Он назвал их новыми элементами позиции Вашингтона.
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Вэнс, в свою очередь, говорил в интервью WSJ, что Белый дом может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут идти переговоры.

Песков уточнил, что Кремль своевременно сообщит о взаимодействии помощников президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока по теме украинского урегулирования добавить нечего.
В среду главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
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