https://ria.ru/20250214/vens-1999357853.html

Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления

Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления - РИА Новости, 14.02.2025

Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления

Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:03:00+03:00

2025-02-14T13:03:00+03:00

2025-02-14T23:54:00+03:00

россия

дмитрий песков

сша

украина

политика

владимир путин

дональд трамп

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884630_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_95c3096a3b72f36c2111cdde28877b86.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения (насчет этого заявления. — Прим. ред.)", — отметил Песков.Пресс-секретарь уточнил, что Москва ранее не слышала подобных формулировок со стороны Соединенных Штатов. Он назвал их новыми элементами позиции Вашингтона.Песков уточнил, что Кремль своевременно сообщит о взаимодействии помощников президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока по теме украинского урегулирования добавить нечего.В среду главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html

россия

сша

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, сша, украина, политика, владимир путин, дональд трамп, москва