Кремль: Россия хочет получить разъяснения слов Вэнса о рычагах давления
Песков: РФ рассчитывает получить разъяснения после слов Вэнса о рычагах давления
© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о военных рычагах давления на Россию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В беседе с Wall Street Journal американский политик сообщил, что Вашингтон не исключает отправку войск на Украину, если Москва будет вести переговоры "недобросовестно".
"В ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения (насчет этого заявления. — Прим. ред.)", — отметил Песков.
Пресс-секретарь уточнил, что Москва ранее не слышала подобных формулировок со стороны Соединенных Штатов. Он назвал их новыми элементами позиции Вашингтона.
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Вэнс, в свою очередь, говорил в интервью WSJ, что Белый дом может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут идти переговоры.
Песков уточнил, что Кремль своевременно сообщит о взаимодействии помощников президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пока по теме украинского урегулирования добавить нечего.
В среду главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине.
Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.