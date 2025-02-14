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Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025
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07:41 14.02.2025 (обновлено: 07:44 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999279317.html
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:41:00+03:00
2025-02-14T07:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street Journal.В интервью изданию Вэнс сказал, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта."Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", - пишет газета.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".
https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html
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Россия, США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией

Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией при урегулировании на Украине

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street Journal.
В интервью изданию Вэнс сказал, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта.
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"Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", - пишет газета.
Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.
В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".
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РоссияСШАУкраинаВ миреДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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