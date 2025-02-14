https://ria.ru/20250214/vens-1999279317.html
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:41:00+03:00
2025-02-14T07:41:00+03:00
2025-02-14T07:44:00+03:00
россия
сша
украина
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_0:147:3069:1873_1920x0_80_0_0_bec2a69e80691ab61db810f78965a2c6.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street Journal.В интервью изданию Вэнс сказал, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта."Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", - пишет газета.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".
https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html
https://ria.ru/20250214/vens-1999278408.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_695e7ce61c0c01300661e97ab4f274ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
Россия, США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией
Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией при урегулировании на Украине