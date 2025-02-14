https://ria.ru/20250214/vens-1999279317.html

Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией

Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией - РИА Новости, 14.02.2025

Вэнс назвал условие перезагрузки отношений с Россией

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:41:00+03:00

2025-02-14T07:41:00+03:00

2025-02-14T07:44:00+03:00

россия

сша

украина

в мире

дональд трамп

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975884073_0:147:3069:1873_1920x0_80_0_0_bec2a69e80691ab61db810f78965a2c6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине, сообщает газета Wall Street Journal.В интервью изданию Вэнс сказал, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться убедить Россию, что она добьется большего за столом переговоров, чем при продолжении конфликта."Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае успешного соглашения по Украине", - пишет газета.Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.В МИД РФ заявляли, что российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, выступает "за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин".

https://ria.ru/20250211/shrayver-1998594204.html

https://ria.ru/20250214/vens-1999278408.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, в мире, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин