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Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
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07:24 14.02.2025 (обновлено: 08:10 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vens-1999278408.html
Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину
Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину - РИА Новости, 14.02.2025
Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину
США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T07:24:00+03:00
2025-02-14T08:10:00+03:00
украина
сша
джеймс дэвид вэнс
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal."Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении", — говорится в материале.При этом, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу."Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал Вэнс.Он добавил, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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украина, сша, джеймс дэвид вэнс, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато
Украина, США, Джеймс Дэвид Вэнс, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, НАТО
Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину

Вэнс: США могут отправить войска на Украину, если переговоры провалятся

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal.
"Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении", — говорится в материале.
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При этом, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.
«
"Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал Вэнс.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.
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В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
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Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
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УкраинаСШАДжеймс Дэвид ВэнсВ миреРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДональд ТрампНАТО
 
 
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