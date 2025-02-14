Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину
Вэнс: США могут отправить войска на Украину, если переговоры провалятся
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal.
"Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении", — говорится в материале.
При этом, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу.
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"Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал Вэнс.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.
В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
Позиция России по урегулированию конфликта
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.