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Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину

Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину - РИА Новости, 14.02.2025

Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину

США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T07:24:00+03:00

2025-02-14T07:24:00+03:00

2025-02-14T08:10:00+03:00

украина

сша

джеймс дэвид вэнс

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владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей-Ди Вэнс в интервью газете Wall Street Journal."Вэнс сказал, что вариант отправки американских военных на Украину, в случае если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, останется "на рассмотрении", — говорится в материале.При этом, по данным газеты, он предложил перезапустить отношения с Москвой, если стороны достигнут успешного соглашения по украинскому вопросу."Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей", — сказал Вэнс.Он добавил, что президент США Дональд Трамп может изменить позицию по Украине в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан двух государств, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

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https://ria.ru/20250214/sholts-1999265945.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

https://ria.ru/20250214/evropa-1999261964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, джеймс дэвид вэнс, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато