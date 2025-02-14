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Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
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01:23 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/vens-1999260198.html
Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025
Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:23:00+03:00
2025-02-14T01:23:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
хдс/хсс
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии. Владимир Зеленский анонсировал встречу с Вэнсом на полях конференции. "Переломный момент, о котором канцлер рассказал в своем правительственном заявлении от 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные. И это будет крайне жесткое послание американцев нам, европейцам, на Мюнхенской конференции по безопасности. Я получил первые указания на то, что будет завтра говорить Джей-Ди Вэнс. Это будет конфронтационная речь. И я очень надеюсь, что канцлер готов, в координации с партнерами по Европейскому союзу, дать на это европейский ответ - не немецкий, а европейский. Завтра будет очень, очень важный день. И эта конференция по безопасности 2025 года останется в нашей памяти надолго. И это будет иметь последствия", - сказал фаворит предвыборной гонки в эфире телеканала ZDF.
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в мире, сша, европа, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Германия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, ХДС/ХСС, Мюнхенская конференция по безопасности
Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Мерц: речь Вэнса в Мюнхене будет конфронтационной по отношению к ЕС

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии. Владимир Зеленский анонсировал встречу с Вэнсом на полях конференции.
"Переломный момент, о котором канцлер рассказал в своем правительственном заявлении от 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные. И это будет крайне жесткое послание американцев нам, европейцам, на Мюнхенской конференции по безопасности. Я получил первые указания на то, что будет завтра говорить Джей-Ди Вэнс. Это будет конфронтационная речь. И я очень надеюсь, что канцлер готов, в координации с партнерами по Европейскому союзу, дать на это европейский ответ - не немецкий, а европейский. Завтра будет очень, очень важный день. И эта конференция по безопасности 2025 года останется в нашей памяти надолго. И это будет иметь последствия", - сказал фаворит предвыборной гонки в эфире телеканала ZDF.
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В миреСШАЕвропаГерманияФридрих МерцВладимир ЗеленскийХДС/ХССМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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