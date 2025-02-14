Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции
Мерц: речь Вэнса в Мюнхене будет конфронтационной по отношению к ЕС
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс во время дебатов в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии. Владимир Зеленский анонсировал встречу с Вэнсом на полях конференции.
"Переломный момент, о котором канцлер рассказал в своем правительственном заявлении от 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные. И это будет крайне жесткое послание американцев нам, европейцам, на Мюнхенской конференции по безопасности. Я получил первые указания на то, что будет завтра говорить Джей-Ди Вэнс. Это будет конфронтационная речь. И я очень надеюсь, что канцлер готов, в координации с партнерами по Европейскому союзу, дать на это европейский ответ - не немецкий, а европейский. Завтра будет очень, очень важный день. И эта конференция по безопасности 2025 года останется в нашей памяти надолго. И это будет иметь последствия", - сказал фаворит предвыборной гонки в эфире телеканала ZDF.