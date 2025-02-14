https://ria.ru/20250214/vens-1999260198.html

Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 14.02.2025

Мерц предположил, какой будет речь Вэнса на Мюнхенской конференции

Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:23:00+03:00

2025-02-14T01:23:00+03:00

2025-02-14T01:23:00+03:00

в мире

сша

европа

германия

фридрих мерц

владимир зеленский

хдс/хсс

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности будет конфронтационной по отношению к Европе, считает кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля в столице Баварии. Владимир Зеленский анонсировал встречу с Вэнсом на полях конференции. "Переломный момент, о котором канцлер рассказал в своем правительственном заявлении от 27 февраля 2022 года, наступит в эти выходные. И это будет крайне жесткое послание американцев нам, европейцам, на Мюнхенской конференции по безопасности. Я получил первые указания на то, что будет завтра говорить Джей-Ди Вэнс. Это будет конфронтационная речь. И я очень надеюсь, что канцлер готов, в координации с партнерами по Европейскому союзу, дать на это европейский ответ - не немецкий, а европейский. Завтра будет очень, очень важный день. И эта конференция по безопасности 2025 года останется в нашей памяти надолго. И это будет иметь последствия", - сказал фаворит предвыборной гонки в эфире телеканала ZDF.

https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, европа, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, хдс/хсс, мюнхенская конференция по безопасности