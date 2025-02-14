Рейтинг@Mail.ru
Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 14.02.2025 (обновлено: 23:30 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vengrija-1999504466.html
Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан
Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2025
Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан
Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:29:00+03:00
2025-02-14T23:30:00+03:00
сша
венгрия
европа
виктор орбан
такер карлсон
дональд трамп
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.&quot;Сейчас я пытаюсь найти способ, как мы можем иметь хорошие отношения с США, чтобы заключить некоторые сделки по экономике, насколько это возможно. Мы работаем над этим и пытаемся создать экономическую политику, которая сделает Венгрию успешной вне зависимости от того, будет Евросоюз существовать или не будет&quot;, - сказал Орбан.По его словам, если крупные страны ЕС в течение трех-четырех лет не придумают новую экономическую стратегию и не заключат экономическую сделку с США, то экономика сообщества сильно пострадает от американских таможенных пошлин, а сам ЕС в перспективе может распасться. "Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы... Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества", - отметил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет. Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
https://ria.ru/20250213/poshliny-1999231164.html
https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html
сша
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венгрия, европа, виктор орбан, такер карлсон, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
США, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан

Орбан: Венгрия работает над экономической сделкой с США, независимо от Евросоюза

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«

"Сейчас я пытаюсь найти способ, как мы можем иметь хорошие отношения с США, чтобы заключить некоторые сделки по экономике, насколько это возможно. Мы работаем над этим и пытаемся создать экономическую политику, которая сделает Венгрию успешной вне зависимости от того, будет Евросоюз существовать или не будет", - сказал Орбан.

Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Венгрии объяснили, почему США хотят ввести пошлины против ЕС
13 февраля, 20:22
По его словам, если крупные страны ЕС в течение трех-четырех лет не придумают новую экономическую стратегию и не заключат экономическую сделку с США, то экономика сообщества сильно пострадает от американских таможенных пошлин, а сам ЕС в перспективе может распасться.
«
"Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы... Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества", - отметил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России
20 декабря 2024, 01:00
 
СШАВенгрияЕвропаВиктор ОрбанТакер КарлсонДональд ТрампЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала