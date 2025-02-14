https://ria.ru/20250214/vengrija-1999504466.html

Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан

Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан - РИА Новости, 14.02.2025

Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан

Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T23:29:00+03:00

2025-02-14T23:29:00+03:00

2025-02-14T23:30:00+03:00

сша

венгрия

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виктор орбан

такер карлсон

дональд трамп

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону."Сейчас я пытаюсь найти способ, как мы можем иметь хорошие отношения с США, чтобы заключить некоторые сделки по экономике, насколько это возможно. Мы работаем над этим и пытаемся создать экономическую политику, которая сделает Венгрию успешной вне зависимости от того, будет Евросоюз существовать или не будет", - сказал Орбан.По его словам, если крупные страны ЕС в течение трех-четырех лет не придумают новую экономическую стратегию и не заключат экономическую сделку с США, то экономика сообщества сильно пострадает от американских таможенных пошлин, а сам ЕС в перспективе может распасться. "Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы... Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества", - отметил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет. Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.

https://ria.ru/20250213/poshliny-1999231164.html

https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html

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сша, венгрия, европа, виктор орбан, такер карлсон, дональд трамп, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире