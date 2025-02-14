Венгрия работает над экономической сделкой с США, заявил Орбан
Орбан: Венгрия работает над экономической сделкой с США, независимо от Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Венгрия работает над экономической сделкой с США, которая позволит ей быть успешной вне зависимости от того, продолжит существовать Евросоюз или нет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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"Сейчас я пытаюсь найти способ, как мы можем иметь хорошие отношения с США, чтобы заключить некоторые сделки по экономике, насколько это возможно. Мы работаем над этим и пытаемся создать экономическую политику, которая сделает Венгрию успешной вне зависимости от того, будет Евросоюз существовать или не будет", - сказал Орбан.
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"Но проблема в том, что сейчас Европой руководят бюрократы... Когда возникают трудности и нужно принимать решения, как сейчас, когда мы должны что-то предложить США, бюрократы никогда этого не сделают, потому что они бюрократы. Бюрократы заинтересованы в статус-кво, а не в том, чтобы обеспечить политическое лидерство для сообщества", - отметил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что Евросоюз должен не смотреть на президента США Дональда Трампа как трусливый кролик на удава, со страхом ожидая его дальнейших шагов, а начать переговоры для отстаивания своих экономических интересов, хотя серьезных партнеров для переговоров с США в Европе сейчас нет.
Орбан ранее заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.
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