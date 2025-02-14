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Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025
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03:21 14.02.2025 (обновлено: 03:22 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/vengrija-1999269314.html
Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто
Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025
Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто
Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:21:00+03:00
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ООН, 14 фев – РИА Новости. Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр. Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру.
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россия, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, в мире
Россия, Венгрия, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто, В мире
Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: после прихода Трампа стало возможным говорить о мире на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 14 фев – РИА Новости. Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр.
Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп заявил, что ждет не уступок, а завершения конфликта на Украине
02:54
 
РоссияВенгрияСШАДональд ТрампПетер СийяртоВ мире
 
 
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