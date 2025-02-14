Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто
Сийярто: после прихода Трампа стало возможным говорить о мире на Украине
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2024
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ООН, 14 фев – РИА Новости. Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр.
Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру.