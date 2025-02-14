https://ria.ru/20250214/vengrija-1999269314.html

Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто

Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.02.2025

Венгрия не одинока в вопросе продвижения мира на Украине, заявил Сийярто

Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T03:21:00+03:00

2025-02-14T03:21:00+03:00

2025-02-14T03:22:00+03:00

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ООН, 14 фев – РИА Новости. Венгрия после прихода Дональда Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, новый глава Белого дома сделал обсуждение мирных инициатив легитимным, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Очень важно, что говорить о мире вообще стало возможным. До президента Трампа, если вы говорили о мире, на вас сразу же ставили клеймо: либо друг (главы МИД РФ Сергея – ред.) Лаврова, либо шпион (президента РФ Владимира – ред.) Путина, пропагандист Кремля, кто угодно - не очень высокий уровень стандартов интеллектуальной дискуссии. Теперь, когда президент Трамп открыто говорит о желании и необходимости мира, говорить о мире стало законно, и я думаю, что это первый очень важный шаг, а открыто говорить о необходимости прямого разговора с Россией – это, опять же, абсолютно новый феномен. Раньше об этом говорили только мы, за что подвергались нападкам. Но теперь мы больше не одиноки", – сказал министр. Сийярто также выразил надежду, что эти "важные шаги" в конечном итоге приведут к миру.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999267695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венгрия, сша, дональд трамп, петер сийярто, в мире