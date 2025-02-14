Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции
Лэмми в Мюнхене призовет ввести санкции против организаторов миграции
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призовет партнеров на Мюнхенской конференции по безопасности последовать примеру Лондона в введении отдельного санкционного режима для организаторов нелегальной миграции, сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство страны.
В начале января британский МИД сообщил, что Лондон введет первый в мире санкционный режим против организаторов незаконной миграции. Ожидается, что он начнет действовать в этом году.
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"Министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет на Мюнхенской конференции по безопасности настаивать на том, чтобы партнеры скопировали первые в мире планы Британии по введению санкционного режима непосредственно против организованных преступных группировок, занимающихся миграцией, и их сетей", - сказано в заявлении министерства на сайте британского правительства.
По словам Лэмми, такие группировки представляют "угрозу национальной безопасности по всей Европе". На этом фоне Лондон призывает партнеров к действиям на международном уровне, чтобы противостоять "одной из определяющих угроз безопасности нашего времени – нелегальной миграции", сообщил МИД.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.