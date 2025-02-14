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Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции - РИА Новости, 14.02.2025
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23:55 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/velikobritaniya-1999507113.html
Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции
Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции - РИА Новости, 14.02.2025
Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призовет партнеров на Мюнхенской конференции по безопасности последовать примеру Лондона в введении отдельного санкционного РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:55:00+03:00
2025-02-14T23:55:00+03:00
в мире
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лондон
мюнхен
дэвид лэмми
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призовет партнеров на Мюнхенской конференции по безопасности последовать примеру Лондона в введении отдельного санкционного режима для организаторов нелегальной миграции, сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство страны. В начале января британский МИД сообщил, что Лондон введет первый в мире санкционный режим против организаторов незаконной миграции. Ожидается, что он начнет действовать в этом году. "Министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет на Мюнхенской конференции по безопасности настаивать на том, чтобы партнеры скопировали первые в мире планы Британии по введению санкционного режима непосредственно против организованных преступных группировок, занимающихся миграцией, и их сетей", - сказано в заявлении министерства на сайте британского правительства. По словам Лэмми, такие группировки представляют "угрозу национальной безопасности по всей Европе". На этом фоне Лондон призывает партнеров к действиям на международном уровне, чтобы противостоять "одной из определяющих угроз безопасности нашего времени – нелегальной миграции", сообщил МИД. В рамках конференции в Мюнхене Британия и Италия организуют круглый стол по вопросам борьбы с потоком нелегалов, в нем примут участие представители Нидерландов, Польши, Болгарии, Румынии, Германии и других стран, говорится в заявлении. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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в мире, великобритания, лондон, мюнхен, дэвид лэмми
В мире, Великобритания, Лондон, Мюнхен, Дэвид Лэмми
Лондон призовет партнеров ввести санкции против организаторов миграции

Лэмми в Мюнхене призовет ввести санкции против организаторов миграции

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми призовет партнеров на Мюнхенской конференции по безопасности последовать примеру Лондона в введении отдельного санкционного режима для организаторов нелегальной миграции, сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство страны.
В начале января британский МИД сообщил, что Лондон введет первый в мире санкционный режим против организаторов незаконной миграции. Ожидается, что он начнет действовать в этом году.
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"Министр иностранных дел Дэвид Лэмми будет на Мюнхенской конференции по безопасности настаивать на том, чтобы партнеры скопировали первые в мире планы Британии по введению санкционного режима непосредственно против организованных преступных группировок, занимающихся миграцией, и их сетей", - сказано в заявлении министерства на сайте британского правительства.
По словам Лэмми, такие группировки представляют "угрозу национальной безопасности по всей Европе". На этом фоне Лондон призывает партнеров к действиям на международном уровне, чтобы противостоять "одной из определяющих угроз безопасности нашего времени – нелегальной миграции", сообщил МИД.
В рамках конференции в Мюнхене Британия и Италия организуют круглый стол по вопросам борьбы с потоком нелегалов, в нем примут участие представители Нидерландов, Польши, Болгарии, Румынии, Германии и других стран, говорится в заявлении.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
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