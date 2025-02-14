https://ria.ru/20250214/valyuta-1999423549.html

ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке

ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке - РИА Новости, 14.02.2025

ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке

ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T16:02:00+03:00

2025-02-14T16:02:00+03:00

2025-02-14T16:03:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

валюта

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала Набиуллина. При этом она перечислила ряд факторов, которые могут влиять на снижение экспортной выручки. "Что касается возможности снижения экспортной выручки, могут быть разные факторы. Это может быть связано и с развитием процессов мировой экономики, и с фрагментацией, торговыми войнами, которые приведут и могут привести к снижению темпов мировой экономики, повлиять на наш спрос. Мы рассматриваем это в рамках рискового сценария",- добавила она. При этом она подчеркнула, что ЦБ каждый год представляет рисковый сценарий и там учитывается в том числе и риски сокращения доходов от экспорта.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта