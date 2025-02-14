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ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке - РИА Новости, 14.02.2025
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16:02 14.02.2025 (обновлено: 16:03 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/valyuta-1999423549.html
ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке
ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке - РИА Новости, 14.02.2025
ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке
ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T16:02:00+03:00
2025-02-14T16:03:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
валюта
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала Набиуллина. При этом она перечислила ряд факторов, которые могут влиять на снижение экспортной выручки. "Что касается возможности снижения экспортной выручки, могут быть разные факторы. Это может быть связано и с развитием процессов мировой экономики, и с фрагментацией, торговыми войнами, которые приведут и могут привести к снижению темпов мировой экономики, повлиять на наш спрос. Мы рассматриваем это в рамках рискового сценария",- добавила она. При этом она подчеркнула, что ЦБ каждый год представляет рисковый сценарий и там учитывается в том числе и риски сокращения доходов от экспорта.
https://ria.ru/20250213/dollar-1999061354.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Валюта
ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке

Набиуллина: ЦБ не увидел проблем с наличием валюты на российском рынке

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала Набиуллина.
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При этом она перечислила ряд факторов, которые могут влиять на снижение экспортной выручки.
"Что касается возможности снижения экспортной выручки, могут быть разные факторы. Это может быть связано и с развитием процессов мировой экономики, и с фрагментацией, торговыми войнами, которые приведут и могут привести к снижению темпов мировой экономики, повлиять на наш спрос. Мы рассматриваем это в рамках рискового сценария",- добавила она.
При этом она подчеркнула, что ЦБ каждый год представляет рисковый сценарий и там учитывается в том числе и риски сокращения доходов от экспорта.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВалюта
 
 
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