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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 14.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T23:44:00+03:00
2025-02-14T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал."В Николаеве взрыв", - говорится в публикации в Telegram-канале СМИ.Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 22.42 мск звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв