Мерц предложил Вэнсу прекращение огня на Украине до переговоров
Мерц встретился с Вэнсом и предложил прекращение огня на Украине до переговоров
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в пятницу, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров.
По словам Мерца, в ходе разговора они оба сошлись на том, что вооружённый конфликт на Украине должен быть завершён как можно быстрее.
"Мы также сошлись во мнении, что путь к прочному миру может быть успешным только через тесное сотрудничество между Америкой и Европой. В нашей беседе я предложил, чтобы в качестве меры укрепления доверия было согласовано прекращение огня на Украине до начала переговоров с Россией", - написал Мерц в социальной сети Х.
Мерц добавил, что он и Вэнс придают особую значимость развитию трансатлантических отношений.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.