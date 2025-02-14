https://ria.ru/20250214/ukraina-1999491022.html

Мерц предложил Вэнсу прекращение огня на Украине до переговоров

Мерц предложил Вэнсу прекращение огня на Украине до переговоров - РИА Новости, 14.02.2025

Мерц предложил Вэнсу прекращение огня на Украине до переговоров

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в пятницу, что встретился на полях... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T20:24:00+03:00

2025-02-14T20:24:00+03:00

2025-02-14T22:06:00+03:00

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мюнхенская конференция по безопасности

джеймс дэвид вэнс

специальная военная операция на украине

фридрих мерц

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в пятницу, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров.По словам Мерца, в ходе разговора они оба сошлись на том, что вооружённый конфликт на Украине должен быть завершён как можно быстрее."Мы также сошлись во мнении, что путь к прочному миру может быть успешным только через тесное сотрудничество между Америкой и Европой. В нашей беседе я предложил, чтобы в качестве меры укрепления доверия было согласовано прекращение огня на Украине до начала переговоров с Россией", - написал Мерц в социальной сети Х.Мерц добавил, что он и Вэнс придают особую значимость развитию трансатлантических отношений.В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250214/pistorius-1999484596.html

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999484340.html

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