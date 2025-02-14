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В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса
В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса - РИА Новости, 14.02.2025
В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции ни слова не сказал об Украине, для Киева это плохой знак, считает депутат... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T19:41:00+03:00
2025-02-14T19:41:00+03:00
2025-02-14T19:41:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
верховная рада украины
алексей гончаренко
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления на Мюнхенской конференции ни слова не сказал об Украине, для Киева это плохой знак, считает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Ранее в пятницу Вэнс выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он много говорил о проблемах Европы, не упомянув при этом конфликт на Украине. "В своей речи Вэнс ничего не сказал о войне и Украине. Это плохой звонок для нас. Глобально Украина рассматривается США как такой же вассал, как и ЕС, но еще более проблемный. Поэтому ЕС должен заплатить и решить эту проблему. Мы в очень сложной ситуации и никто, кроме нас, нам не поможет. Это надо понимать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, евросоюз, верховная рада украины, алексей гончаренко, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности
В Раде сочли плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса
Депутат Гончаренко счел плохим знаком отсутствие упоминаний Украины в речи Вэнса