https://ria.ru/20250214/ukraina-1999482153.html

В Германии посчитали, сколько денег Украины получила от Европы за три года

В Германии посчитали, сколько денег Украины получила от Европы за три года - РИА Новости, 14.02.2025

В Германии посчитали, сколько денег Украины получила от Европы за три года

Зарубежные партнеры предоставили Украине помощь на общую сумму в 267 миллиардов евро за три года вооруженного конфликта, говорится в релизе Института мировой... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T19:17:00+03:00

2025-02-14T19:17:00+03:00

2025-02-14T19:17:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Зарубежные партнеры предоставили Украине помощь на общую сумму в 267 миллиардов евро за три года вооруженного конфликта, говорится в релизе Института мировой экономики в немецком городе Киль. "В общей сложности за последние три года Украине было выделено около 267 миллиардов евро помощи, что означает более 80 миллиардов евро в год. Из этой суммы около 130 миллиардов евро (49%) было выделено на военную помощь, 118 миллиардов евро (44%) -на финансовую поддержку и 19 миллиардов евро (7%) - на гуманитарную помощь", - говорится в релизе. Утверждается, что Европа (включая ЕС, Великобританию, Норвегию, Исландию и Швейцарию) обходит по объемам выделенной помощи США: европейцы выделили 70 миллиардов на финансовую и гуманитарную помощь и 62 миллиарда на военную, в то время как США - 50 миллиардов на финансовую и гуманитарную помощь и 64 миллиарда на военную. По данным института, Германия, Великобритания и США оказали помощь Украине в размере менее 0,2% от своих ВВП, а Франция, Италия и Испания - примерно в 0,1%. "Если взглянуть на государственные бюджеты большинства европейских стран-доноров, то помощь Украине за последние три года больше похожа на небольшой политический "любимый проект", чем на крупное финансовое усилие", - комментирует данные Кристоф Требеш, возглавляющий проект, отслеживающий усилия по оказанию помощи Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250205/gumpomosch-1997584340.html

https://ria.ru/20250205/ssha-1997510608.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, евросоюз