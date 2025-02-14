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При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека - РИА Новости, 14.02.2025
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:25:00+03:00
2025-02-14T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. "Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (15.00 мск -ред.) на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв... В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Николаевской области. На месте происшествия работают криминалисты, сообщили в полиции.
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При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
У кафе в Николаеве прогремел взрыв, погибли двое, восемь человек пострадали