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При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека - РИА Новости, 14.02.2025
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17:25 14.02.2025 (обновлено: 17:27 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999456223.html
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека - РИА Новости, 14.02.2025
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека
Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:25:00+03:00
2025-02-14T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. "Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (15.00 мск -ред.) на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв... В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Николаевской области. На месте происшествия работают криминалисты, сообщили в полиции.
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в мире, николаев (украина), украина, николаевская область
В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека

У кафе в Николаеве прогремел взрыв, погибли двое, восемь человек пострадали

© Фото : Нацполиция УкраиныМесто взрыва у кафе в Николаеве
Место взрыва у кафе в Николаеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Место взрыва у кафе в Николаеве
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции.
"Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (15.00 мск -ред.) на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв... В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Николаевской области.
© Фото : Нацполиция УкраиныМесто взрыва у кафе в Николаеве
Место взрыва у кафе в Николаеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Место взрыва у кафе в Николаеве
На месте происшествия работают криминалисты, сообщили в полиции.
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