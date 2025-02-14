https://ria.ru/20250214/ukraina-1999456223.html

При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека

При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека - РИА Новости, 14.02.2025

При взрыве у кафе в Николаеве погибли два человека

Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T17:25:00+03:00

2025-02-14T17:25:00+03:00

2025-02-14T17:27:00+03:00

в мире

николаев (украина)

украина

николаевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999455854_0:30:1280:750_1920x0_80_0_0_f87bcf7bd599584902f6a4362db3f8fb.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел у входа в одно из кафе города Николаев на юге Украины, погибли два человека, еще восемь ранены, сообщили в пятницу украинской полиции. "Сегодня, 14 февраля, около 14.00 (15.00 мск -ред.) на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания прогремел взрыв... В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции Николаевской области. На месте происшествия работают криминалисты, сообщили в полиции.

https://ria.ru/20250201/rovno-1996819161.html

николаев (украина)

украина

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаев (украина), украина, николаевская область