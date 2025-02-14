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Украинская делегация встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025
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17:03 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999447997.html
Украинская делегация встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА
Украинская делегация встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА - РИА Новости, 14.02.2025
Украинская делегация встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА
Делегация министерства стратегических отраслей промышленности Украины провела в Мюнхене встречу с представителями немецкой компании Quantum Systems,... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T17:03:00+03:00
2025-02-14T17:03:00+03:00
в мире
мюнхен
технологии
украина
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Делегация министерства стратегических отраслей промышленности Украины провела в Мюнхене встречу с представителями немецкой компании Quantum Systems, разрабатывающей БПЛА, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. "Делегация минстратегпрома начинает свою работу на Мюнхенской конференции по безопасности. Начали с рабочей встречи с представителями Quantum Systems", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*. Как сообщили в министерстве, Quantum Systems уже открыли на Украине исследовательский центр и центр обслуживания и разработки БПЛА. Немецкая компания Quantum Systems занимается разработкой БПЛА. По данным на лето 2024 года, около 400 БПЛА Quantum Systems уже использовались на Украине, планировалась поставка еще 800 штук. Компания также планировала открыть завод на Украине. Руководство компании планировало поставлять Киеву также ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250214/vstrecha-1999384709.html
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в мире, мюнхен, технологии, украина, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Мюнхен, Технологии, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
Украинская делегация встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА

Украина встретилась в Мюнхене с немецкими разработчиками БПЛА Quantum Systems

© AP Photo / Michael ProbstПолиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
Полиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Делегация министерства стратегических отраслей промышленности Украины провела в Мюнхене встречу с представителями немецкой компании Quantum Systems, разрабатывающей БПЛА, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
"Делегация минстратегпрома начинает свою работу на Мюнхенской конференции по безопасности. Начали с рабочей встречи с представителями Quantum Systems", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Встречу Зеленского и Вэнса в Мюнхене перенесли, пишет Reuters
Вчера, 14:07
Как сообщили в министерстве, Quantum Systems уже открыли на Украине исследовательский центр и центр обслуживания и разработки БПЛА.
Немецкая компания Quantum Systems занимается разработкой БПЛА. По данным на лето 2024 года, около 400 БПЛА Quantum Systems уже использовались на Украине, планировалась поставка еще 800 штук. Компания также планировала открыть завод на Украине. Руководство компании планировало поставлять Киеву также ударные БПЛА от своей дочерней фирмы Stark Defense.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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В миреМюнхенТехнологииУкраинаМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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