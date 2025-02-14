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Reuters узнало об обязанностях представителей Трампа в диалоге по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 14.02.2025 (обновлено: 16:07 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999416462.html
Reuters узнало об обязанностях представителей Трампа в диалоге по Украине
Reuters узнало об обязанностях представителей Трампа в диалоге по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Reuters узнало об обязанностях представителей Трампа в диалоге по Украине
Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Россией, а спецпосланник по Украине Кит... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:40:00+03:00
2025-02-14T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
кит келлог
стив уиткофф
дональд трамп
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Россией, а спецпосланник по Украине Кит Келлог - за диалог с украинской и европейской сторонами, передает агентство Reuters со ссылкой на заместителя Келлога Джона Коула. "Как заявил Коул, посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф теперь будет помогать в переговорах и возглавит диалог с Россией. Коул добавил, что Келлог и он сам участвуют в переговорах с европейцами и украинцами", - передает агентство. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250214/pentagon-1999408287.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, кит келлог, стив уиткофф, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Кит Келлог, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США
Reuters узнало об обязанностях представителей Трампа в диалоге по Украине

Reuters: за диалог с Россией в переговорах по Украине отвечает Уиткофф

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в переговорах по Украине будет отвечать за диалог с Россией, а спецпосланник по Украине Кит Келлог - за диалог с украинской и европейской сторонами, передает агентство Reuters со ссылкой на заместителя Келлога Джона Коула.
"Как заявил Коул, посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф теперь будет помогать в переговорах и возглавит диалог с Россией. Коул добавил, что Келлог и он сам участвуют в переговорах с европейцами и украинцами", - передает агентство.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Пентагоне рассказали о роли команды Трампа в урегулировании на Украине
Вчера, 15:16
Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи Путина и Трампа во время их телефонного разговора.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Келлог заявил в четверг, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе, отметив при этом, что представлять подобный план может только американский лидер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинКит КеллогСтив УиткоффДональд ТрампСША
 
 
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