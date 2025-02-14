https://ria.ru/20250214/ukraina-1999411499.html

Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине

Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине

Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:23:00+03:00

2025-02-14T15:23:00+03:00

2025-02-14T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон. Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента. "Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон", - заявил сенатор в интервью газете Politico на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Уикер назвал слова Хегсета о границах Украины "ошибкой новичка", добавив, что он бы предпочел, чтобы США "не сдавали переговорные позиции" до того, как начнется разговор о завершении украинского конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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