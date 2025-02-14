Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине
Сенатор Уикер: речь Хегсета о границах Украины мог написать Такер Карлсон
© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон.
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"Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон", - заявил сенатор в интервью газете Politico на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Уикер назвал слова Хегсета о границах Украины "ошибкой новичка", добавив, что он бы предпочел, чтобы США "не сдавали переговорные позиции" до того, как начнется разговор о завершении украинского конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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