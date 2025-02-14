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Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999411499.html
Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине
Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине
Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:23:00+03:00
2025-02-14T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
россия
мюнхен
пит хегсет
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон. Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента. "Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон", - заявил сенатор в интервью газете Politico на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Уикер назвал слова Хегсета о границах Украины "ошибкой новичка", добавив, что он бы предпочел, чтобы США "не сдавали переговорные позиции" до того, как начнется разговор о завершении украинского конфликта. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
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в мире, украина, россия, мюнхен, пит хегсет, такер карлсон, владимир путин, министерство обороны сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мюнхен, Пит Хегсет, Такер Карлсон, Владимир Путин, Министерство обороны США, ООН
Сенатор предположил, кто мог написать речь шефа Пентагона об Украине

Сенатор Уикер: речь Хегсета о границах Украины мог написать Такер Карлсон

© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сенатор-республиканец Роджер Уикер в шутку предположил, что речь главы Пентагона Пита Хегсета, в которой он заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам 2014 года, мог написать американский журналист Такер Карлсон.
Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является нереалистичным, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента.
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"Я не знаю, кто написал эту речь, подобную вещь мог бы написать Такер Карлсон", - заявил сенатор в интервью газете Politico на полях конференции по безопасности в Мюнхене.
Уикер назвал слова Хегсета о границах Украины "ошибкой новичка", добавив, что он бы предпочел, чтобы США "не сдавали переговорные позиции" до того, как начнется разговор о завершении украинского конфликта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМюнхенПит ХегсетТакер КарлсонВладимир ПутинМинистерство обороны СШАООН
 
 
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