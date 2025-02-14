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США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 14.02.2025 (обновлено: 15:10 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999390715.html
США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине
США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2025
США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине
В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T14:21:00+03:00
2025-02-14T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
пит хегсет
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше."Как будут выглядеть эти границы (Украины. — Прим. ред.) &lt;...&gt; я думаю, это будет частью дискуссии между нашим президентом, (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным &lt;...&gt; также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях", — сказал он.Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев. Так она прокомментировала телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля. С мнением немецкого министра согласился ее итальянский коллега, вице-премьер Антонио Таяни, отметив, что ЕС не должен играть второстепенную роль в возможных переговорах.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, понимания формата возможного переговорного процесса пока нет, поэтому об участии в нем Европы говорить рано. Кроме того, странам ЕС следует обсудить этот вопрос с США, чтобы как-то застолбить свое место, считает пресс-секретарь.
https://ria.ru/20250213/orban-1999089187.html
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
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в мире, сша, украина, европа, пит хегсет, министерство обороны сша, россия, дмитрий песков, евросоюз, мид германии, анналена бербок
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, МИД Германии, Анналена Бербок
США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

Шеф Пентагона Хегсет допустил участие Европы в переговорах по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше.
"Как будут выглядеть эти границы (Украины. — Прим. ред.) <...> я думаю, это будет частью дискуссии между нашим президентом, (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным <...> также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Орбан высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине
13 февраля, 13:21
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев. Так она прокомментировала телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля. С мнением немецкого министра согласился ее итальянский коллега, вице-премьер Антонио Таяни, отметив, что ЕС не должен играть второстепенную роль в возможных переговорах.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, понимания формата возможного переговорного процесса пока нет, поэтому об участии в нем Европы говорить рано. Кроме того, странам ЕС следует обсудить этот вопрос с США, чтобы как-то застолбить свое место, считает пресс-секретарь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Две главные причины, почему Трамп срочно пошел на мир с Путиным через силу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаПит ХегсетМинистерство обороны СШАРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
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