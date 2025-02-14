США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине
Шеф Пентагона Хегсет допустил участие Европы в переговорах по Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Пентагона Пит Хегсет перед заседанием Североатлантического совета в формате министров обороны в Брюсселе
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше.
"Как будут выглядеть эти границы (Украины. — Прим. ред.) <...> я думаю, это будет частью дискуссии между нашим президентом, (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным <...> также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях", — сказал он.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев. Так она прокомментировала телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля. С мнением немецкого министра согласился ее итальянский коллега, вице-премьер Антонио Таяни, отметив, что ЕС не должен играть второстепенную роль в возможных переговорах.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, понимания формата возможного переговорного процесса пока нет, поэтому об участии в нем Европы говорить рано. Кроме того, странам ЕС следует обсудить этот вопрос с США, чтобы как-то застолбить свое место, считает пресс-секретарь.