https://ria.ru/20250214/ukraina-1999390715.html

США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.02.2025

США допустили участие Европы в переговорах по урегулированию на Украине

В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T14:21:00+03:00

2025-02-14T14:21:00+03:00

2025-02-14T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В переговорах по урегулированию конфликта на Украине может принять участие Европа, допустил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Польше."Как будут выглядеть эти границы (Украины. — Прим. ред.) <...> я думаю, это будет частью дискуссии между нашим президентом, (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным <...> также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях", — сказал он.Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что мирное урегулирование на Украине должно происходить при участии европейцев. Так она прокомментировала телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля. С мнением немецкого министра согласился ее итальянский коллега, вице-премьер Антонио Таяни, отметив, что ЕС не должен играть второстепенную роль в возможных переговорах.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.Как указал представитель Кремля Дмитрий Песков, понимания формата возможного переговорного процесса пока нет, поэтому об участии в нем Европы говорить рано. Кроме того, странам ЕС следует обсудить этот вопрос с США, чтобы как-то застолбить свое место, считает пресс-секретарь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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