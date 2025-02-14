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Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
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13:08 14.02.2025 (обновлено: 13:09 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999360050.html
Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине
Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 14.02.2025
Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине
Кремль своевременно сообщит о конфигурации взаимодействия помощников президентов РФ и США по Украине, на установление контактов нужно время, заявил... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T13:08:00+03:00
2025-02-14T13:09:00+03:00
политика
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о конфигурации взаимодействия помощников президентов РФ и США по Украине, на установление контактов нужно время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств России и США дали поручения своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни, потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем, пока новостей нет", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине

Песков: Кремль сообщит о конфигурации взаимодействия помощников по Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква, Кремль
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о конфигурации взаимодействия помощников президентов РФ и США по Украине, на установление контактов нужно время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств России и США дали поручения своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни, потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем, пока новостей нет", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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