https://ria.ru/20250214/ukraina-1999360050.html

Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине

Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 14.02.2025

Кремль сообщит о взаимодействии помощников Путина и Трампа по Украине

Кремль своевременно сообщит о конфигурации взаимодействия помощников президентов РФ и США по Украине, на установление контактов нужно время, заявил... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T13:08:00+03:00

2025-02-14T13:08:00+03:00

2025-02-14T13:09:00+03:00

политика

россия

сша

украина

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о конфигурации взаимодействия помощников президентов РФ и США по Украине, на установление контактов нужно время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы государств России и США дали поручения своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни, потом уже будет конфигурация, о которой мы вам расскажем, пока новостей нет", - сказал Песков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп