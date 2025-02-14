https://ria.ru/20250214/ukraina-1999356501.html

Песков: Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры Украины

Песков: Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 14.02.2025

Песков: Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры Украины

Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T12:58:00+03:00

2025-02-14T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250214/provokatsiya-1999358778.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, дмитрий песков, в мире