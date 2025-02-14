СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала
Hürriyet: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до начала
© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать за сутки до его начала, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
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"Если бы за 24 часа до начала войны они (Запад. — Прим. ред.) объявили, что Украина не будет принята в НАТО, этой войны бы не было. Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира. А почему? Потому что есть реальность Трампа. Трамп считает миллиарды долларов, потраченные на Украину, неправильными", — говорится в публикации.
Отмечается, что дальнейшая эскалация стала шоком для Европы, однако для Турции это не было неожиданностью.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
- страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.