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СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала - РИА Новости, 14.02.2025
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11:20 14.02.2025 (обновлено: 15:55 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999330114.html
СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала
СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала - РИА Новости, 14.02.2025
СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала
Конфликта на Украине можно было избежать за сутки до его начала, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T11:20:00+03:00
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать за сутки до его начала, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. "Если бы за 24 часа до начала войны они (Запад. — Прим. ред.) объявили, что Украина не будет принята в НАТО, этой войны бы не было. Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира. А почему? Потому что есть реальность Трампа. Трамп считает миллиарды долларов, потраченные на Украину, неправильными", — говорится в публикации. Отмечается, что дальнейшая эскалация стала шоком для Европы, однако для Турции это не было неожиданностью.В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250214/vens-1999278408.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до его начала

Hürriyet: конфликт на Украине можно было предотвратить за 24 часа до начала

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный после обмена пленными на украинско-российской границе. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Конфликта на Украине можно было избежать за сутки до его начала, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
«
"Если бы за 24 часа до начала войны они (Запад. — Прим. ред.) объявили, что Украина не будет принята в НАТО, этой войны бы не было. Но тогда США хотели войны. Теперь они хотят мира. А почему? Потому что есть реальность Трампа. Трамп считает миллиарды долларов, потраченные на Украину, неправильными", — говорится в публикации.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вице-президент США не исключил отправки войск на Украину
Вчера, 07:24
Отмечается, что дальнейшая эскалация стала шоком для Европы, однако для Турции это не было неожиданностью.
В среду вечером Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
В четверг американский лидер заявил, что уже на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 14 по 16 февраля, должна состояться встреча высокопоставленных чиновников из России, США и Украины, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии.
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
"Не позволю": Шольц выступил с гневной речью после беседы Трампа с Путиным
Вчера, 02:30
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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