Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 14.02.2025 (обновлено: 12:49 14.02.2025)
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа
Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T09:49:00+03:00
2025-02-14T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
европа
владимир путин
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2752:1548_1920x0_80_0_0_19bf806629e88c03c33b6950ab579f76.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND. "Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир", — утверждает она. Глава МИД Финляндии добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления. Кроме того, она призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html
украина
финляндия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992995296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1509a654ab31eba5c4ba37f76c11b839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, финляндия, европа, владимир путин, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа

Глава МИД Финляндии Валтонен выступила против быстрой сделки по Украине

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЭлина Валтонен
Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Элина Валтонен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND.

"Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир", — утверждает она.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал Зеленскому о Путине
Вчера, 08:51
Глава МИД Финляндии добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления.

Кроме того, она призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленского унизили из-за попытки выступить с речью, пишут СМИ
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияЕвропаВладимир ПутинДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала