https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html

Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа

Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 14.02.2025

Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа

Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T09:49:00+03:00

2025-02-14T09:49:00+03:00

2025-02-14T12:49:00+03:00

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND. "Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир", — утверждает она. Глава МИД Финляндии добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления. Кроме того, она призвала Европу научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир. Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999285793.html

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999283242.html

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в мире, украина, финляндия, европа, владимир путин, дональд трамп, россия