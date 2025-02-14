В Крыму заявили о приближении конца государственности Украины
Константинов: доступ США к редким металлам уничтожит государственность Украины
© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Предоставление доступа к редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым приблизит конец государственности Украины, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Президент США Дональд Трамп ранее в беседе с журналистами заявил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений. Он уточнил, что обеспечит их защиту за счет того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ. Ранее также в этом списке шла речь и о редкоземельных металлах. По словам Трампа, Киев с этим согласился.
"Для Украины наступил тот этап, о котором мы очень много говорили в предыдущий период. Стремительно и неотвратимо приближается конец её государственности. Точнее, он уже давно наступил, но теперь это становится очевидно для всех", - сказал Константинов.
По его словам, ресурс, оставшийся независимой Украине, накопленный многими поколениями советских людей, выработан практически полностью: "бездарно растрачен, а по большей части разворован".
"Остались недра. Потому Трамп на них и нацелился. Американцы подгребут все остатки украинского имущества, которое обнаружат своим коммерческим взглядом. И где-то в этот момент Зеленский со своей бандой исчезнет, растворится за горизонтом - как исчезли творцы Майдана, которые сидят по ресторанам в Майами и других подобных местах. На пустой территории останется оболваненный, ограбленный народ, никому не нужный, ничего не понимающий", - сказал Константинов.