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Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет - РИА Новости, 14.02.2025
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01:38 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/ukraina-1999262883.html
Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет
Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет - РИА Новости, 14.02.2025
Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет
Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T01:38:00+03:00
2025-02-14T01:38:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
мюнхен
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что на Мюнхенской конференции встретятся высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов. "Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", - цитирует слова Литвина украинский телеканал "Общественное". Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу в 61-й раз.
https://ria.ru/20230220/konferentsiya-1853108083.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250862.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Мюнхен
Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет

Советник Зеленского Литвин: Украина не будет встречаться с россиянами в Мюнхене

© AP Photo / Michael ProbstПолиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
Полиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что на Мюнхенской конференции встретятся высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов.
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"Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", - цитирует слова Литвина украинский телеканал "Общественное".
Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу в 61-й раз.
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В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиМюнхен
 
 
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