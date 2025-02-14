https://ria.ru/20250214/ukraina-1999262883.html

Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет

Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет - РИА Новости, 14.02.2025

Советник Зеленского заявил, что встреч с россиянами в Мюнхене не будет

Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T01:38:00+03:00

2025-02-14T01:38:00+03:00

2025-02-14T01:38:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

мюнхен

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украина не намерена вести переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что на Мюнхенской конференции встретятся высокопоставленные представители России, Украины и Соединенных Штатов. "Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и продолжительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе переговоров с россиянами", - цитирует слова Литвина украинский телеканал "Общественное". Конференция по безопасности откроется в Мюнхене в пятницу в 61-й раз.

https://ria.ru/20230220/konferentsiya-1853108083.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250862.html

украина

россия

сша

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен