Начинаются судьбоносные для Киева семь дней

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отправился в турне по Европе, чтобы обсудить с союзниками план урегулирования конфликта на Украине.

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отправился в турне по Европе, чтобы обсудить с союзниками план урегулирования конфликта на Украине. До 22 февраля он посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, Брюссель и Киев. Параллельно с этим Вашингтон и Москва приступили к подготовке личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Как развиваются события — в материале РИА Новости.Исторический звонок"Мы договорились работать очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также условились, что наши соответствующие команды немедленно вступят в переговоры и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому и сообщим ему о нашей беседе, что я и сделаю прямо сейчас", — сказал Трамп сразу после телефонного разговора с Путиным.С Зеленским он общался около часа. "Президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина к миру", — сообщил по этому поводу глава киевского режима.Трамп считает, что Украине, возможно, удастся вернуть часть потерянных территорий, но выход на границы 2014-го маловероятен. Кроме того, вступление Киева в НАТО "непрактично". А вот президентские выборы нужны.Трамп пообещал лично встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. И поддерживать регулярные контакты по телефону.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков был более сдержан в оценках. "Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта", — подчеркнул он.Западные СМИ немедленно предположили, что Киев исключат из переговоров. Так, по мнению The New York Times, украинцы теперь мало на что могут повлиять. "Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в тот же день, когда министр обороны США Пит Хегсет признал, что восстановление границ 2014 года "нереалистично". <...> Для Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах усилий Запада по его дипломатической изоляции", — пишет газета.Польская Rzeczpospolita напоминает: в Европе многие опасались, что Трамп вступит в прямые переговоры с Путиным, и это произошло. Причем через головы европейцев и украинцев. "Беседа с Трампом означает конец изоляции Путина. <…> Он отныне равный партнер самого влиятельного лидера в мире", — отмечает издание.Мир на паузеКак бы там ни было, пока из реальных результатов — только обмен заключенными. В США вернулся Марк Фогель, осужденный за контрабанду и незаконный оборот наркотиков. Тем не менее Трамп уверен: "Это важный шаг к прекращению войны с Украиной". В ответ Вашингтон освободил предпринимателя Александра Винника, обвиненного в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.Американский мирный план до сих пор не обнародован. Все ждали, что это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля). Однако 10 февраля газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Келлог приостановил его разработку — для того, чтобы обсудить стратегию с союзниками по НАТО.В Bloomberg подчеркивают: план должен озвучить лично Трамп. Он получит от Келлога несколько вариантов, сформированных по итогам Мюнхенской конференции и визита в Киев."Мы остаемся открытыми к диалогу. Выступаем за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин. Две главные причины — это расширение НАТО и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины. Без их устранения мы получим временное перемирие или заморозку конфликта с его неизбежным возобновлением. Для России это неприемлемо", — объяснил позицию Москвы замглавы МИД России Галузин.И добавил, что основой мирного соглашения могут послужить стамбульские наработки 2022-го: нейтральная, внеблоковая, безъядерная Украина, демилитаризация и денацификация, неразмещение на ее территории иностранных баз и войск. Кроме того, Киев должен учесть реалии на земле, о которых говорил Путин в июне 2024-го.Долг платежом красенУ Трампа есть и особые пожелания к Украине. В частности, доступ к полезным ископаемым — за оказанную военную помощь."Они могут договориться, могут и не договориться. Они могут когда-нибудь быть в России, или могут не быть в России. Но у нас там будут все эти деньги, и я хочу их вернуть", — вот что он заявил. По его словам, украинская "территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов, с точки зрения нефти и газа". "Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов", — подчеркнул президент США.По данным Госдепа, на 20 января, то есть перед инаугурацией, Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 69,2 миллиарда долларов. Американский аналитический Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations) называет другую сумму: 175 миллиардов. Сам же Трамп говорит о 300-350 миллиардов. И эти деньги надо вернуть.Американский президент уверяет, что украинские власти уже на все согласились. Однако Зеленский признает лишь долг в 76 миллиардов."Я ему сказал: "Это очень богатая земля. И у нас есть полезные ископаемые. <…> Это не означает, что мы кому-то отдаем. Даже стратегическим союзникам. Речь идет о партнерстве. <...> То есть вкладывайте деньги, инвестируйте, пожалуйста, давайте свои компании, пусть они приезжают. Давайте вместе это разрабатывать, зарабатывать", — объяснил глава киевского режима в интервью The Guardian.И уточнил: многие украинские полезные ископаемые исключительно важны для военных технологий. Поэтому нельзя допустить, чтобы они попали в руки Москвы, вынашивающей, как он считает, планы нападения на Запад. Также Зеленский готов предоставить союзникам Украины контракты на послевоенное восстановление.Между тем западные СМИ пишут, что на Украине нет запасов редкоземельных металлов на сотни миллиардов. Есть уран, литий и титан, но все это имеется и в США. Кроме того, значительную часть месторождений уже контролирует Россия. По версии Bloomberg, Зеленский пытается сыграть на алчности Трампа, склоняя его на свою сторону. Что касается содержимого "богатого приданого", то президент США никогда не отличался вниманием к деталям.Территориальный торгА еще глава киевского режима хочет обменяться с Россией территориями. Имеет в виду ту часть Курской области, которую еще не освободили после августовского вторжения ВСУ. Таким образом, он фактически отказался от прежней установки на выход к границам 1991 года.Ну и просит миротворческий контингент НАТО. По его мнению, 100-150 тысяч солдат было бы достаточно. Но обязательно с участием США.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что стороны конфликта смирились с неизбежностью переговоров и готовятся к ним. "Начался процесс уточнения позиций. При этом мы по-прежнему ждем от американцев плана мира или хотя бы заморозки боевых действий — пока в США заняты сбором информации. Не факт, что результат удовлетворит Москву и Киев. В конечном счете все зависит от того, что происходит на поле боя", — указал он в беседе с РИА Новости.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает переговоры России и США вполне возможными, так как у Москвы еще осталось какое-то доверие к Вашингтону. Но Киев тут совершенно ни при чем, так как давно утратил самостоятельность."До того, как американцы вышли из соглашений по ограничению вооружений, они их все-таки соблюдали. А Украину просто обяжут выполнить то, о чем договорились Россия и США. Киев это заслужил, когда передал свой суверенитет Вашингтону", — поясняет Жарихин.В целом эксперты позитивно оценивают первые шаги, которые предпринял Трамп. Однако предупреждают: ждать быстрых результатов не стоит.

