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Канье Уэст разводится с женой - РИА Новости, 14.02.2025
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03:51 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/uest-1999271000.html
Канье Уэст разводится с женой
Канье Уэст разводится с женой - РИА Новости, 14.02.2025
Канье Уэст разводится с женой
Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, пишет газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T03:51:00+03:00
2025-02-14T03:51:00+03:00
канье уэст
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, пишет газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники. Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака. Есть сведения, что они устно договорились, что 30-летняя Сенсори получит выплату в размере пяти миллионов долларов после недолгого брака, который начался в декабре 2022 года. При этом издание подчеркивает, что Уэст разводится через десять дней после провокационного появления Сенсори на красной дорожке премии "Грэмми" - она позировала перед фотографами в прозрачном платье без нижнего белья. Уэст и Сенсори вышли на красную дорожку вместе, но в самой церемонии участия не принимали, хотя рэпер был номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшая рэп-песня". Сенсори 10 февраля в соцсети X попросила Бога смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой, добавив, что любит своего мужа "безусловно", несмотря на различия между ними. Пост Сенсори появился после ряда спорных публикаций в аккаунте Уэста на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все посты были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан. После этого страница Уэста в X была недоступна, затем доступ к ней восстановили, при этом большинство противоречивых публикаций были удалены. Кроме того, при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".
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60
канье уэст, в мире
Канье Уэст, В мире
Канье Уэст разводится с женой

Daily Mail: рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американский рэпер Канье Уэст разводится с женой Бьянкой Сенсори, пишет газета Daily Mail со ссылкой на информированные источники.
Источник, близкий к 47-летнему рэперу, подтвердил, что пара уже рассталась и что в ближайшие дни ожидается подача заявления о расторжении брака.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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Есть сведения, что они устно договорились, что 30-летняя Сенсори получит выплату в размере пяти миллионов долларов после недолгого брака, который начался в декабре 2022 года.
При этом издание подчеркивает, что Уэст разводится через десять дней после провокационного появления Сенсори на красной дорожке премии "Грэмми" - она позировала перед фотографами в прозрачном платье без нижнего белья. Уэст и Сенсори вышли на красную дорожку вместе, но в самой церемонии участия не принимали, хотя рэпер был номинирован на "Грэмми" в категории "Лучшая рэп-песня".
Сенсори 10 февраля в соцсети X попросила Бога смягчить сердце супруга и наполнить его мудростью и добротой, добавив, что любит своего мужа "безусловно", несмотря на различия между ними.
Пост Сенсори появился после ряда спорных публикаций в аккаунте Уэста на разную тематику, в том числе о нацизме. При этом почти все посты были написаны заглавными буквами, без знаков препинания, некоторые содержали нецензурную лексику. Ряд пользователей соцсети высказывали предположение, что аккаунт рэпера был взломан.
После этого страница Уэста в X была недоступна, затем доступ к ней восстановили, при этом большинство противоречивых публикаций были удалены. Кроме того, при попытке зайти на страницу Уэста в X пользователь видит предупреждение: "Этот профиль может содержать потенциально чувствительный контент".
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