Рейтинг@Mail.ru
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/uchastniki-1999475771.html
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов - РИА Новости, 14.02.2025
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов
Участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали вице-президента США Джей-Ди Вэнса почти без аплодисментов, следует из трансляции его выступления на... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T18:28:00+03:00
2025-02-14T18:28:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дмитрий песков
сергей лавров
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999460844_470:588:2602:1787_1920x0_80_0_0_f2d85b783d436b4e404635436882b93a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали вице-президента США Джей-Ди Вэнса почти без аплодисментов, следует из трансляции его выступления на сайте Белого дома. Вэнс начал с заявления о том, что любит город Мюнхен и молится за всех, кому "было причинено зло в этом сообществе". Аудитория аплодировала. "Надеюсь, это не последние аплодисменты мне", - прокомментировал реакцию участников конференции вице-президент США. Но его надежда не оправдалась. Небольшую порцию аплодисментов Вэнс получил, когда сказал, что в Вашингтоне "новый шериф", и пообещал бороться за защиту права европейцев выражать свое мнение. Во многом его речь была посвящена проблеме цензуры в Европе. Затем вице-президент США перешел к теме отмененных в Румынии выборов, назвав основание для этого решения "хлипкими подозрениями". "Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны... Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Вэнс. Эти слова были встречены совсем скромными аплодисментами. Как следует из кадров трансляции, слушающие Вэнса участники конференции задумчиво переглядывались. "Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи пошли не по плану, такое же может произойти в Германии", - сказал вице-президент США. Вэнс призвал Европу "делать больше, чем разговоры о демократических ценностях". "Когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - отметил он. В следующий раз вице-президенту США аплодировали только тогда, когда он закончил выступление. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html
https://ria.ru/20250214/vens-1999438191.html
https://ria.ru/20250214/vens-1999465443.html
https://ria.ru/20250214/sholts-1999291016.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999460844_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c18118d45f0559387eacb78c7f104836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, дмитрий песков, сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Мюнхенская конференция по безопасности
Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов

На Мюнхенской конференции не аплодировали Вэнсу, когда он отчитывал Европу

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали вице-президента США Джей-Ди Вэнса почти без аплодисментов, следует из трансляции его выступления на сайте Белого дома.
Вэнс начал с заявления о том, что любит город Мюнхен и молится за всех, кому "было причинено зло в этом сообществе". Аудитория аплодировала.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс назвал кризис в Европе следствием политики Брюсселя
Вчера, 17:02
"Надеюсь, это не последние аплодисменты мне", - прокомментировал реакцию участников конференции вице-президент США.
Но его надежда не оправдалась. Небольшую порцию аплодисментов Вэнс получил, когда сказал, что в Вашингтоне "новый шериф", и пообещал бороться за защиту права европейцев выражать свое мнение. Во многом его речь была посвящена проблеме цензуры в Европе.
Затем вице-президент США перешел к теме отмененных в Румынии выборов, назвав основание для этого решения "хлипкими подозрениями".
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Не Россия. Вэнс назвал главную угрозу Европе
Вчера, 16:44
"Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны... Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Вэнс.
Эти слова были встречены совсем скромными аплодисментами. Как следует из кадров трансляции, слушающие Вэнса участники конференции задумчиво переглядывались.
"Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи пошли не по плану, такое же может произойти в Германии", - сказал вице-президент США.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вэнс призвал Запад не относиться к своим гражданам как к обученным животным
Вчера, 17:52
Вэнс призвал Европу "делать больше, чем разговоры о демократических ценностях".
"Когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - отметил он.
В следующий раз вице-президенту США аплодировали только тогда, когда он закончил выступление.
Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца
Вчера, 09:20
 
В миреСШАРоссияЕвропаДмитрий ПесковСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала