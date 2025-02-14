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Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов

Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов - РИА Новости, 14.02.2025

Участники Мюнхенской конференции слушали Вэнса почти без аплодисментов

Участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали вице-президента США Джей-Ди Вэнса почти без аплодисментов, следует из трансляции его выступления на... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T18:28:00+03:00

2025-02-14T18:28:00+03:00

2025-02-14T18:28:00+03:00

в мире

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сергей лавров

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали вице-президента США Джей-Ди Вэнса почти без аплодисментов, следует из трансляции его выступления на сайте Белого дома. Вэнс начал с заявления о том, что любит город Мюнхен и молится за всех, кому "было причинено зло в этом сообществе". Аудитория аплодировала. "Надеюсь, это не последние аплодисменты мне", - прокомментировал реакцию участников конференции вице-президент США. Но его надежда не оправдалась. Небольшую порцию аплодисментов Вэнс получил, когда сказал, что в Вашингтоне "новый шериф", и пообещал бороться за защиту права европейцев выражать свое мнение. Во многом его речь была посвящена проблеме цензуры в Европе. Затем вице-президент США перешел к теме отмененных в Румынии выборов, назвав основание для этого решения "хлипкими подозрениями". "Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны... Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - сказал Вэнс. Эти слова были встречены совсем скромными аплодисментами. Как следует из кадров трансляции, слушающие Вэнса участники конференции задумчиво переглядывались. "Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи пошли не по плану, такое же может произойти в Германии", - сказал вице-президент США. Вэнс призвал Европу "делать больше, чем разговоры о демократических ценностях". "Когда мы видим, как европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - отметил он. В следующий раз вице-президенту США аплодировали только тогда, когда он закончил выступление. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в других странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.

https://ria.ru/20250214/vens-1999447255.html

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сша

россия

европа

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в мире, сша, россия, европа, дмитрий песков, сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности