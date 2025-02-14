На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы
Экс-глава львовского отдела ОПЗЖ Иваночко получила 13 лет тюрьмы за госизмену
© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13 годам тюрьмы по статье "Государственная измена", сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ).
«
"Реальный срок заключения за государственную измену получила экс-глава Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и назначил ей 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Служба безопасности имени фигурантки не называет, однако, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Инне Иваночко.
По данным ведомства, Иваночко в августе 2022 года была в регионе якобы доверенным лицом главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого на Украине введены санкции. Ее обвиняют в том, она принимала участие в качестве эксперта в программах на российских информационных ресурсах и призывала к отделению Львовской области от Украины.
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
На Украине экс-настоятеля Херсонской епархии УПЦ осудили за госизмену
26 ноября 2024, 18:03