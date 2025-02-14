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На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы - РИА Новости, 14.02.2025
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15:44 14.02.2025
https://ria.ru/20250214/tyurma-1999417482.html
На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы
На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы - РИА Новости, 14.02.2025
На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы
На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13... РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-14T15:44:00+03:00
2025-02-14T15:44:00+03:00
в мире
украина
львовская область
виктор медведчук
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13 годам тюрьмы по статье "Государственная измена", сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "Реальный срок заключения за государственную измену получила экс-глава Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и назначил ей 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Служба безопасности имени фигурантки не называет, однако, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Инне Иваночко. По данным ведомства, Иваночко в августе 2022 года была в регионе якобы доверенным лицом главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого на Украине введены санкции. Ее обвиняют в том, она принимала участие в качестве эксперта в программах на российских информационных ресурсах и призывала к отделению Львовской области от Украины. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html
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в мире, украина, львовская область, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Львовская область, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа - За жизнь, Служба безопасности Украины
На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы

Экс-глава львовского отдела ОПЗЖ Иваночко получила 13 лет тюрьмы за госизмену

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13 годам тюрьмы по статье "Государственная измена", сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ).
«
"Реальный срок заключения за государственную измену получила экс-глава Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и назначил ей 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Служба безопасности имени фигурантки не называет, однако, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Инне Иваночко.
По данным ведомства, Иваночко в августе 2022 года была в регионе якобы доверенным лицом главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого на Украине введены санкции. Ее обвиняют в том, она принимала участие в качестве эксперта в программах на российских информационных ресурсах и призывала к отделению Львовской области от Украины.
Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
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