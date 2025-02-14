https://ria.ru/20250214/tyurma-1999417482.html

На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы

На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы - РИА Новости, 14.02.2025

На Украине экс-главу отделения партии ОПЗЖ приговорили к 13 годам тюрьмы

На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13... РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T15:44:00+03:00

2025-02-14T15:44:00+03:00

2025-02-14T15:44:00+03:00

в мире

украина

львовская область

виктор медведчук

владимир зеленский

оппозиционная платформа - за жизнь

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. На Украине бывшую главу львовского областного отделения запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко приговорили к 13 годам тюрьмы по статье "Государственная измена", сообщает в пятницу Служба безопасности Украины (СБУ). "Реальный срок заключения за государственную измену получила экс-глава Львовской областной организации запрещенной партии ОПЗЖ. Суд признал злоумышленницу виновной по части 1 стати 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" и назначил ей 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Служба безопасности имени фигурантки не называет, однако, по информации издания "Украинская правда", речь идет об Инне Иваночко. По данным ведомства, Иваночко в августе 2022 года была в регионе якобы доверенным лицом главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого на Украине введены санкции. Ее обвиняют в том, она принимала участие в качестве эксперта в программах на российских информационных ресурсах и призывала к отделению Львовской области от Украины. Владимир Зеленский весной 2022 года подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20250121/ukraina-1994716409.html

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985852018.html

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в мире, украина, львовская область, виктор медведчук, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины