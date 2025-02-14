https://ria.ru/20250214/tysjachi-1999335701.html

Более 50 тысяч россиян привлекли к ответственности за неуплату алиментов

Более 50 тысяч россиян привлекли к ответственности за неуплату алиментов - РИА Новости, 14.02.2025

Более 50 тысяч россиян привлекли к ответственности за неуплату алиментов

Около 54 тысяч россиян в 2024 г привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-14T11:37:00+03:00

2025-02-14T11:37:00+03:00

2025-02-14T11:37:00+03:00

россия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Около 54 тысяч россиян в 2024 г привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщил журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. Он рассказал, что на должников составили более 103 тысяч протоколов об административных правонарушениях за неуплату алиментов, назначено более 101,2 тысячи административных наказаний. "В отношении должников, продолжающих уклоняться от уплаты алиментов после привлечения к административной ответственности, в 2024 году возбуждено около 54 тысяч уголовных дел", - отметил Аристов. По статье 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" грозит вплоть до лишения свободы на срок до года.

https://ria.ru/20241224/alimentschiki-1991012285.html

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россия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия